الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هالاند يحرز هدف مانشستر سيتي الأول في ليفربول بالدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند
18 حجم الخط

سجل إرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي الأول في شباك ليفربول بالدقيقة 29 لتصبح النتيجة 0/1، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول

جيانلويجي دوناروما، ماتيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، ريان شرقي، نيكو جونزاليس، قبل فودين، برناردو سيلفا، إرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

مامارداشفيلي، كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، ريان جرافنبيرخ، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، فلوريان فيرتز.

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول

مانشستر سيتي يدخل المباراة وفي جعبته 19 نقطة، يحتل بها المركز الثالث، بفارق 7 نقاط أقل عن آرسنال المتصدر، فيما يملك ليفربول 18 نقطة وضعته في المركز السابع في البريميرليج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

أستون فيلا يفوز علي بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي

برينتفورد يتخطى نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تشكيل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 75 دقيقة

شاهد، احتفالات لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

منتخب قطر يتعادل سلبيا مع بوليفيا ويقترب من مغادرة كأس العالم للناشئين

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول 0/2 في الشوط الأول

مروان عطية يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمي الزمالك

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم رفض الأم لخطوبة ابنها بسبب المغالاة في المهر؟عالمة أزهرية ترد (فيديو)

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

المزيد
الجريدة الرسمية