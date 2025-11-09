الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

التعادل السلبي يسيطر علي مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 15 دقيقة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك، يتعادل النادي الأهلي مع نظيره الزمالك سلبيا ، بعد مرور 15 دقيقة في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

وسدد تريزيجيه أولى كرات النادي الأهلي علي شباك في الدقيقة 8 قبل أن يتصدي لها عواد. 

تشكيل الأهلي  لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وزيزو 

الهجوم:تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار 

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الزمالك كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا  

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف وخوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

الأهلي الزمالك نهائي السوبر المصري السوبر المصرى الأهلى والزمالك

الجريدة الرسمية