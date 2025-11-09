الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: تيسيرات لمشاركة ذوي الهمم في انتخابات مجلس النواب 2025

المستشاراحمد بنداري
المستشاراحمد بنداري
18 حجم الخط

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها على تمكين ذوي الهمم من ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحة أنها نفذت منظومة متكاملة من الإجراءات والوسائل الميسّرة داخل اللجان الانتخابية.

وأوضح المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أن المستحدث في هذه الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة منذ قليل،  إدخال اللغة الأبجدية الإشارية لذوي الإعاقة السمعية، وذلك بعد عقد اجتماعات وورش عمل مكثفة مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، بما يسفر عن توفير أدوات تتيح للناخبين من ذوي الإعاقة السمعية التواصل بسهولة داخل اللجان ومباشرة حقهم السياسي دون عوائق.

وأشار إلى أن الهيئة أعدت لوحات إرشادية خاصة بذوي الإعاقة السمعية تتضمن تعليمات مبسطة بلغة الإشارة لتسهيل عملية التصويت عليهم، كما أعدت كارت برايل مخصصًا لذوي الإعاقة البصرية يكون متاحًا لدى رئيس اللجنة كدليل استرشادي يوضح طريقة التصويت والخطوات الصحيحة للإدلاء بالصوت.

وأكد البنداري أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة الحركية وكبار السن من خلال تخصيص نحو 97% من اللجان الفرعية في مقرات بالدور الأرضي،  وذلك لتيسير الوصول إليها دون مشقة، بعد معالجة الشكاوى السابقة المتعلقة بوجود لجان في الأدوار العليا.

وأضاف أن الهيئة تستخدم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب  كمقار انتخابية نظرًا لتوزيعها داخل الكتل السكانية بما يضمن سهولة وصول جميع الناخبين، خاصة ذوي الإعاقة، إلى لجانهم الانتخابية.

كما أشار إلى أن الهيئة أدرجت على اللوحات الإرشادية داخل المقرات  رمز الاستجابة السريعة (QR Code)  الذي يتيح للناخبين، بمن فيهم ذوو الهمم، الدخول عبر هواتفهم للاطلاع على التعليمات الإجرائية داخل اللجنة، والتعرف على المحظورات، ومن له حق مساعدة الناخب داخل اللجنة، بما يسهم في تيسير العملية الانتخابية وتحقيق الشمول والمساواة بين جميع المواطنين.

وأكدت الهيئة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التزامها الدستوري بضمان المشاركة السياسية الكاملة لجميع المواطنين دون تمييز، وحرصها على أن تكون انتخابات مجلس النواب 2025 نموذجًا في الإتاحة والدمج والمشاركة الفعالة لذوي الهمم في الحياة العامة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعاقة السمعية الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان الانتخابية اللجان الفرعية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 ذوي الإعاقة السمعية مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

بدء المؤتمر الصحفي لـ"الوطنية للانتخابات" استعدادًا لانطلاق التصويت بالداخل

النيابة الإدارية تنعي زوجة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 30 دقيقة

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

شاهد، حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

منتخب المغرب يحقق أكبر فوز في تاريخ مونديال الناشئين ويحطم رقم إسبانيا

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار بعد صفقة علم الروم

منتخب المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة 0/16 في كأس العالم للناشئين

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

المزيد
الجريدة الرسمية