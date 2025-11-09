الوطنية للانتخابات: تيسيرات لمشاركة ذوي الهمم في انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها على تمكين ذوي الهمم من ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحة أنها نفذت منظومة متكاملة من الإجراءات والوسائل الميسّرة داخل اللجان الانتخابية.

وأوضح المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أن المستحدث في هذه الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة منذ قليل، إدخال اللغة الأبجدية الإشارية لذوي الإعاقة السمعية، وذلك بعد عقد اجتماعات وورش عمل مكثفة مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، بما يسفر عن توفير أدوات تتيح للناخبين من ذوي الإعاقة السمعية التواصل بسهولة داخل اللجان ومباشرة حقهم السياسي دون عوائق.

وأشار إلى أن الهيئة أعدت لوحات إرشادية خاصة بذوي الإعاقة السمعية تتضمن تعليمات مبسطة بلغة الإشارة لتسهيل عملية التصويت عليهم، كما أعدت كارت برايل مخصصًا لذوي الإعاقة البصرية يكون متاحًا لدى رئيس اللجنة كدليل استرشادي يوضح طريقة التصويت والخطوات الصحيحة للإدلاء بالصوت.

وأكد البنداري أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة الحركية وكبار السن من خلال تخصيص نحو 97% من اللجان الفرعية في مقرات بالدور الأرضي، وذلك لتيسير الوصول إليها دون مشقة، بعد معالجة الشكاوى السابقة المتعلقة بوجود لجان في الأدوار العليا.

وأضاف أن الهيئة تستخدم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب كمقار انتخابية نظرًا لتوزيعها داخل الكتل السكانية بما يضمن سهولة وصول جميع الناخبين، خاصة ذوي الإعاقة، إلى لجانهم الانتخابية.

كما أشار إلى أن الهيئة أدرجت على اللوحات الإرشادية داخل المقرات رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يتيح للناخبين، بمن فيهم ذوو الهمم، الدخول عبر هواتفهم للاطلاع على التعليمات الإجرائية داخل اللجنة، والتعرف على المحظورات، ومن له حق مساعدة الناخب داخل اللجنة، بما يسهم في تيسير العملية الانتخابية وتحقيق الشمول والمساواة بين جميع المواطنين.

وأكدت الهيئة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التزامها الدستوري بضمان المشاركة السياسية الكاملة لجميع المواطنين دون تمييز، وحرصها على أن تكون انتخابات مجلس النواب 2025 نموذجًا في الإتاحة والدمج والمشاركة الفعالة لذوي الهمم في الحياة العامة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.