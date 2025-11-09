خريطة الدوائر الانتخابية واللجان الفرعية بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

أعلن المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد اللجان الفرعية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغ 5606 لجنة فرعية، فيما بلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

واستعرض المستشار أحمد بنداري خريطة الدوائر الانتخابية وعدد اللجان الانتخابية وعدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات والذين لهم حق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب وهي محافظات (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح)، وجاءت كالأتي:

محافظة الجيزة



تضم 12 دائرة انتخابية بعدد لجان فرعية 775 لجنة فرعية / بإجمالي ناخبين مقيدين يبلغ 6 ملايين و634 ألفًا و318 ناخبًا.

محافظة بني سويف



تضم 4 دوائر انتخابية / بإجمالي 479 لجنة فرعية / وعدد الناخبين المقيدين بالمحافظة الذين لهم حق التصويت 2 مليون و69 ألفًا و676 ناخبًا.

محافظة الفيوم



يبلغ عدد الدوائر الانتخابية 4 دوائر، بعدد لجان فرعية 343 لجنة فرعية وعدد الناخبين المقيدين 2 مليون و232 ألفًا و98 ناخبًا

محافظة المنيا



تجرى بها الانتخابات في 6 دوائر بعدد لجان فرعية 621 لجنة وعدد الناخبين المقيدين 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا.

محافظة أسيوط



تشمل 4 دوائر انتخابية بعدد لجان 492 لجنة وعدد الناخبين المقيدين 3 ملايين و73 ألفًا و726 ناخبًا.

محافظة الوادي الجديد



تضم دائرتين انتخابيتين بعدد لجان فرعية 60 لجنة فرعية وعدد الناخبين 195 ألفًا و479 ناخبًا

محافظة سوهاج



تضم 8 دوائر انتخابية بعدد لجان فرعية 641 لجنة وعدد الناخبين المقيدين 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب

محافظة قنا



تشمل 4 دوائر انتخابية بعدد لجان فرعية 352 لجنة وعدد الناخبين 2 مليون و215 ألفًا و411 ناخبًا

محافظة الأقصر



تضم 3 دوائر انتخابية بعدد لجان فرعية 147 لجنة وعدد المقيدين 922 ألفًا و698 ناخبًا.

محافظة أسوان



تشمل 4 دوائر انتخابية بإجمالي 190 لجنة فرعية وعدد الناخبين مليونًا و122 ألفًا و806 ناخبين

محافظة البحر الأحمر



تضم 3 دوائر انتخابية بعدد 68 لجنة فرعية وعدد الناخبين 340 ألفًا و360 ناخبًا

محافظة الإسكندرية



تشمل 5 دوائر انتخابية بإجمالي 558 لجنة فرعية وعدد المقيدين 4 ملايين و475 ألفًا و444 ناخبًا

محافظة البحيرة



تضم 9 دوائر انتخابية بعدد لجان فرعية 753 لجنة بإجمالي ناخبين 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا

محافظة مرسى مطروح



تشمل دائرتين انتخابيتين بعدد لجان فرعية 127 لجنة وعدد الناخبين 375 ألفًا و543 ناخبًا

وأشار المستشار أحمد البنداري إلى أنه تم الانتهاء من معاينة جميع اللجان الفرعية / ووضع اللوجستيات في كافة المقار الانتخابية، كما تم الانتهاء من تسكين القضاة المشرفين على العملية الانتخابية ووصولهم إلى مقرات تسكينهم لمباشرة أعمال اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر





