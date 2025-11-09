شاهد، اعتراضات بيزيرا وجهاز الزمالك بعد إلغاء هدف سيف الجزيري

18 حجم الخط

الأهلي والزمالك، شهدت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري حالة من الاعتراض الشديد من جانب لاعبي الزمالك والجهاز الفني، عقب إلغاء هدف سيف الدين الجزيري في الشوط الثاني من اللقاء.

وأبدى البرازيلي أندريه بيزيرا، لاعب الزمالك، اعتراضه القوي على قرار الحكم بعد إلغاء الهدف بداعي لمسة يد علي الجزيري، كما شهدت دكة بدلاء الفريق والجهاز الفني حالة من الغضب تجاه القرار التحكيمي.

وتوج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز علي حساب نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

مباراة الأهلي والزمالك

وسدد تريزيجيه أول كرات النادي الأهلي علي الشباك في الدقيقة 8 قبل أن يتصدى لها عواد.

وفي الدقيقة 34 كرة مرتدة خطيرة لصالح نادي الزمالك عن طريق شيكو بانزا لكنها مرت بسلام علي مرمي الشناوي.

وسدد زيزو كرة خطيرة لصالح الأهلي في الدقيقة 38 علت مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 40 سدد شكو بانزا كرة راسية بعد عرضية من عبدالله السعيد علت مرمى الشناوي.

سجل اشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الاول في شباك نظيره الزمالك في الدقيقة 44 باسيست من زيزو.

وتعرض جراديشار للإصابة في الدقيقة 55 ليغادر ملعب المباراة يحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

وخرج تريزيجيه في الدقيقة 68 بسبب الإصابة يحل محمد علي بن رمضان بدلا منه.

سجل مروان عطية هدف النادي الأهلي الثاني في شباك نظيره الزمالك في الدقيقة 71.

وسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الأول أمام النادي الأهلي في الدقيقة 78 قبل أن يتم إلغاؤه لوجد خطاء على لاعب الزمالك.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وزيزو

الهجوم:تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الزمالك كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف وخوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

