الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دعوى قضائية لإلغاء قرار منع المواطنين من دخول الوحدة المحلية ببني مزار

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

أقام علي أيوب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بمنع دخول  المحامين والمواطنين والمهندسين لمقر الوحدة المحلية، وإلزامهم بالتوجه للمركز التكنولوجي وذلك لمنع التشاجر على حد وصف القرار.

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار

 

القرار 
القرار 


وكان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار أصدر قرارا إداريا بمنع دخول المحامين والمواطنين والمهندسين لمبنى ديوان الوحدة والاكتفاء بالمركز التكنولوجي، وهو الأمر الذي اعتبره مقيم الدعوى مخالف للقانون والدستور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمجلس الدولة المحامين والمواطنين منع التشاجر دخول المحامين المواطنين المهندسين

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار في غرف الرعاية المركزة بمستشفى حلوان لـ 13 نوفمبر

رئيس هيئة قضايا الدولة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ (صور)

رئيس هيئة النيابة الإدارية يطالب الأعضاء بالالتزام بضوابط انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

عايشين في حديقة منذ 5 أيام، شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

أبرزها توفير بطاقات اقتراع خاصة لذوي الهمم، استعدادات هيئة الانتخابات للتصويت بالداخل غدًا

السوبر المصري، بلحاج يضيف الهدف الثاني لسيراميكا أمام بيراميدز

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

المزيد
الجريدة الرسمية