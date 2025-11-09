دعوى قضائية لإلغاء قرار منع المواطنين من دخول الوحدة المحلية ببني مزار

18 حجم الخط

أقام علي أيوب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بمنع دخول المحامين والمواطنين والمهندسين لمقر الوحدة المحلية، وإلزامهم بالتوجه للمركز التكنولوجي وذلك لمنع التشاجر على حد وصف القرار.

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار

القرار



وكان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار أصدر قرارا إداريا بمنع دخول المحامين والمواطنين والمهندسين لمبنى ديوان الوحدة والاكتفاء بالمركز التكنولوجي، وهو الأمر الذي اعتبره مقيم الدعوى مخالف للقانون والدستور.

