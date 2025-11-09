رئيس هيئة النيابة الإدارية يطالب الأعضاء بالالتزام بضوابط انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

بعث المستشار محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، برسالة لأعضاء الهيئة بمناسبة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، يحثهم فيها على الالتزام بضوابط العملية الانتخابية والتفاني في العمل لإنجاز تلك المهمة.

رسالة رئيس هيئة النيابة الإدارية

وجاء بنص الرسالة: “بناتي وأبنائي أعضاء النيابة الإدارية الكِرَام.. أَتَوَجه إِليكُم اليَومَ بِكَلِمَتي هَذهِ وَمِصرُ عَلى أَعتَابِ خطوَة جَدِيدَة في مَسيرَتِها الديموقراطية، والتي تتمثل في الاستحقاقِ الدِستوري الخَاص بانتخابات مجلس النواب”.

وأضاف: "وفي هذا الصدد، أوصيكم بضرورة الالتزام التام بأحكام القانون، وبكافة التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط العملية الانتخابية، كما أوصيكم بأن يجسد أداؤكم وسلوككم ما يتعين أن يتحلى به عضو هذه الهيئة القضائية العريقة من التزامٍ وجديةٍ وانضباطٍ وسموٍّ في الخلق، بما يبعث في نفوس الناخبين الطمأنينة والثقة في نزاهة العملية الانتخابية وهم يؤدون حقهم الدستوري.

واختتم المستشار محمد الشناوى: “وأنا على يقينٍ بحرصكم البالغ على المشاركة في أداء هذا الواجب الوطني، انطلاقًا من شعوركم العميق بالمسؤولية تجاه الوطن، وإدراككم لحجم الأمانة الملقاة على عاتقكم في الاضطلاع بهذا الدور الجليل، الذي تُوجِّه من خلاله مصر رسالةً ساميةً إلى مواطنيها وإلى العالم أجمع، تجسد احترام إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، كأحد الحقوق السياسية الأصيلة التي كفلتها الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، بما يعكس صورة الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية”.

