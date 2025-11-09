تحذير أممي من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة مع اقتراب الشتاء

18 حجم الخط

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.

تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

وأكد المكتب أن هذا التدهور يأتي نتيجة استمرار الدمار الكبير في البنية التحتية والمساكن جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

مئات آلاف العائلات تواجه البرد والأمطار دون مأوى أو ملابس شتوية

وأوضح أن مئات آلاف العائلات تواجه البرد والأمطار دون مأوى أو ملابس شتوية أو وسائل تدفئة، فيما شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق لتجنب تفاقم الكارثة.

