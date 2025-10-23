سعيد عبد العزيز يكشف المشاهد المحذوفة في توقيعه للقطبين: وقعت للأهلي سرا.. حلمي طولان خطفني للزمالك ومكالمة ثابت أنقذتني.. وفوجئت بتوقيع ثنائي الأهلي للزمالك في صفقات لم تكتمل

حسام حسن يحتاج الدعم لاستمرار تجربته الناجحة مع المنتخب.. ومنافسات أمم إفريقيا "حاجة تانية"

الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري.. وبيراميدز منافسه الأول.. والزمالك "عايز وقت وفلوس وحاجات كتير عشان يفوق"

كان حديث الساعة في أحد المواسم الكروية بعد أن تحول إلى صراع شرس بين القطبين الأهلي والزمالك، بعد توقيعه الشهير للفريقين بالشكل الذي أشعل المنافسة بينهما ودفعه لتصدر المشهد قبل قرار تغريمه وقتها.

قاد الجبهة اليسرى للأهلي في مطلع الألفية، لكنه لم يستمر طويلًا بسبب خلافاته مع البرتغالي مانويل جوزيه.

إنه سعيد عبد العزيز الشهير بـ"سعيد مدريد"، أحد نجوم الأهلي في مطلع الألفية، وأحد نجومه البارزين في ودية ريال مدريد التاريخية التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

سعيد عبد العزيز استعاد ذكرياته في حوار "نوستاليجا" كشف خلاله لـ"فيتو" العديد من الكواليس والأسرار في السطور التالية.

في البداية.. كيف ترى خطوة الأهلي بالتعاقد مع ييس توروب؟

خطوة جيدة.. مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية، ولكن المعيار دائمًا غير مرتبط بالسير الذاتية، بل بحكم التأقلم والقدرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية، وأيضًا طموحات المدرب نفسه التي تختلف من شخص لآخر.

لكن أعتقد أنه مدرب جيد يحتاج إلى وقت ودعم ومساندة لتطبيق أفكاره في الملعب.

هل ترى أن تجربة ريبيرو التي لم تكتمل قد تؤثر على مسيرة توروب؟

لا.. الوضع مختلف، هناك فوارق جوهرية ظهرت مبكرًا بين ريبيرو وتوروب.

فالأول كان بعيدًا تمامًا عن الأجواء ولم ينجح في التأقلم، وكان الأمر ظاهرًا من ردود أفعاله وقيادته لبعض المباريات.

أما توروب فأراه مدربًا يمتلك ثقة كبيرة في نفسه، بجانب أن تصريحاته منذ وصوله إلى القاهرة تؤكد أنه يمتلك فكرًا مميزًا وشخصية قوية أيضًا.

كيف ترى شكل الدوري هذا الموسم؟

موسم صعب على جميع الفرق، وتحديدًا في دوامة الهبوط.

أرى أن أندية كبيرة مثل الإسماعيلي مهددة بقوة بالهبوط، وأيضًا المقاولون بجانب كهرباء الإسماعيلية وفاركو، ولكن يبقى الأمر مبكرًا، وما زال هناك وقت للعديد من الأندية للدخول في المنطقة الدافئة.

وماذا عن القمة؟

الأهلي قريب جدًا من الحفاظ على لقب الدوري، والمنافسة مشتعلة مع بيراميدز في ظل تراجع الزمالك واهتزاز نتائجه، ومع حالة عدم الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها، تحديدًا منذ الخسارة أمام الأهلي في القمة.

هل تتوقع عودة الزمالك للمنافسة؟

الأمر لن يكون سهلًا، الزمالك يحتاج إلى أمور كثيرة جدًا للعودة إلى المنافسة.

ما أبرزها من وجهة نظرك؟

الاستقرار المالي والإداري عوامل مهمة جدًا، والزمالك يعاني ماليًّا وإداريًّا، ومن ثم هناك صعوبة بالغة في عودته.

الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، خاصة أن كل الظروف تعانده، بجانب أزمة المستحقات والعقود التي يعاني منها نجوم الفريق.

كلها أمور تصب في النهاية في صالح عدم استقرار الفريق، ومن ثم ابتعاده تدريجيًا عن المنافسة.

وأزمة الزمالك أنه عندما يدخل في أزمات متتالية يحتاج وقتًا طويلًا للخروج منها تباعًا، ويكفي أن خسارة القمة فتحت جحيم الأزمات على الفريق على كافة المستويات، فشتان الفارق بين الزمالك قبل القمة وبعدها.

دعنا نعود إلى الخلف ونتحدث عن رحلتك مع الزمالك وأصعب المحطات التي تعرضت لها؟

بالطبع أزمة التوقيع للأهلي والزمالك وتغريمي ماليًّا، حيث كنت أول لاعب يُحدث أزمة كبيرة بعد التوقيع للناديين، وكانت قضيتي معروفة وقتها للجميع.

هل ندمت على التوقيع للزمالك؟

القصة لم تكن ندمًا، ولكن سوء تفاهم حدث بعد توقيعي للأهلي ثم توقيعي للزمالك بعدها.

هل تتذكر ما حدث بالتفصيل؟

ضاحكًا: طبعًا، وهي دي حاجة تتنسي؟

بعد تألقي مع غزل المحلة والمنتخب الأولمبي الذي كنت أحمل شارة قيادته، وقعت للأهلي واتفقت على الانتقال إليه مطلع الموسم، ولكن بعد توقيعي لم يتواصل معي أي مسئول في الأهلي، واستكملت مشواري بشكل طبيعي مع غزل المحلة، ولم يكن هناك أي اتصالات مع إدارة الأهلي، وهو ما دفعني للتأكد أنه كان مجرد توقيع صوري لن يحمل أي خطوة رسمية، ومن ثم بدأت إعادة التفكير في مستقبلي.

البعض يقول إنك عرضت نفسك على الزمالك بعد التوقيع للأهلي؟

مندهشًا: أنا؟ لم يحدث.

ماذا حدث؟

وقتها كنت أتواجد مع المنتخب الأولمبي وكان يقوده الكابتن حلمي طولان، وهو حي يُرزق ويمكن الرجوع إليه.

عرض عليّ اللعب للزمالك، وأكد لي نصًّا أنه يريد نقل تجربة هذا الجيل من اللاعبين من المنتخب الأولمبي إلى الزمالك، وبعدها بدأت المفاوضات.

وكيف جاءت خطوة التوقيع؟

بعدها جلست مع مسئولي الزمالك، وتفاجأت أن هناك تأكيدات من الإدارة البيضاء أن هناك العديد من النجوم الذين وقعوا للزمالك، وأبرزهم نجوم قادمون من الأهلي، ولم أكن مستوعبًا ما يتردد وقتها.

ما الذي كان يتردد؟

الزمالك أبلغني أنه لديه عقودًا موقعة من عدد من نجوم الأهلي وقتها مثل محمد فاروق وسامي قمصان وأيضًا أحمد رجب لاعب الإسماعيلي وغيرهم، وعلى الفور وقعت.

وماذا حدث بعدها؟

الأمر لم يظل سرًا حتى اليوم التالي، بالعكس، في المساء تسرب الخبر وعرف الجميع بخبر توقيعي للزمالك.

هل تحرك الأهلي؟

ضاحكًا: تحرك مباشرة! بعد تجاهل استمر فترة بعد توقيعي للأهلي، وبمجرد خروج خبر توقيعي للزمالك، تواصل معي الكابتن ثابت البطل – رحمه الله – واستفسر مني عن حقيقة توقيعي للزمالك.

هل نفيت؟

لم يحدث، أبلغته بالتوقيع وأكدت له أن الأهلي لم يتواصل معي بعد الحصول على التوقيع أو إبداء رغبة اللعب له، لكن الزمالك وقعت معه عقودًا كاملة.

ماذا كان رد فعل ثابت البطل؟

البطل استفسر مني بشكل صريح وقال لي: "إنت عايز إيه؟"

قلت له: "أنا أهلاوي وعايز ألعب في الأهلي"، فقال لي: "خلاص، تعال بكرة النادي ولازم توقع على عقود كاملة من أول وجديد"، وبالفعل توجهت إلى الأهلي في اليوم التالي، وحصل كل شيء.

بعدها اشتعلت الأزمة، وكان البعض ينتظر شطبي بعد التوقيع للقطبين، ولكن الأمر انتهى بتغريمي فقط، وبعدها شاركت بشكل طبيعي مع الأهلي.

لو عاد بك الزمن، هل ستكرر نفس الأمر؟

لو عاد بي الزمن، سأعيد التفكير في أمور كثيرة منها التوقف عن القرارات المتسرعة والتحلي بالصبر في التعامل مع المواقف، ولكن بالطبع كنت سأتمسك باللعب في صفوف الأهلي، خاصة أنني أهلاوي منذ الصغر.

كيف كانت تجربتك مع الأهلي؟

تجربة ناجحة، ولكن كان بالإمكان أفضل مما كان، خاصة أنني انضممت للأهلي بعد رحيل محمد عمارة إلى هانز روستوك الألماني، وكانت المنافسة صعبة جدًّا في هذا المركز.

لعبت تحت قيادة مانويل جوزيه، المدير الفني الأسطورة، ولكن هناك أحد المدربين المصريين كان السبب في الوقيعة بيني وبين الخواجة البرتغالي.

هل تتذكر ما حدث؟

ضاحكًا: لا خلاص، كل واحد راح لحاله والقصة خلصت.

وأنا بصراحة قصرت في حق نفسي كثيرًا وأنا في الأهلي، وحتى قرار رحيلي كان متسرعًا جدًا، ولكن في النهاية كل شيء قسمة ونصيب.

كيف تابعت تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم القادم "أمريكا 2026"؟

إنجاز كبير يُحسب للكرة المصرية والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ولكن علينا الاستعداد بشكل قوي للمونديال وأيضًا لأمم أفريقيا.

أخيرًا، كيف ترى تجربة حسام حسن؟

ناجحة حتى الآن، ولكنه يحتاج إلى الدعم والمساندة والعمل بشكل أقوى مع الفراعنة من أجل تقديم عروض أفضل.

