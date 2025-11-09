بعد ارتداء عمرو أديب الجلباب على الهواء، باسم يوسف: كنا ترند قبل الترند

18 حجم الخط

نشر الإعلامي باسم يوسف صورة له بالجلباب الصعيدي خلال أحد حلقات برنامج المواهب “Arabs Got Talent” على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب باسم في تعليق على الصورة “كنا ترند قبل الترند”

وذلك عقب أن ظهر الإعلامي عمرو أديب مساء أمس بالجلابية الصعيدية الكاملة والشال والعصا، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر” معبرًا عن فخره الشديد بالزي المصري التقليدي، وذلك ردًا على انتقادات الكاتبة سمر فودة، ابنة المفكر الراحل فرج فودة، التي علّقت على أحد الزائرين للمتحف المصري الكبير وهو يرتدي الجلابية.

قال عمرو أديب خلال حديثه: “أنا أعيش في حضارة أبي وجدي، وجلباب أبي أعيش وأفتخر. أنا مصري وأفتخر، والجلابية جزء من تراثي، ولازم ابني وبنتي يعرفوا إن عندنا جلابية عظيمة ومريحة”.

وأضاف مازحًا:"مش متخيلين كمية الطراوة وأنا لابس الجلابية، وأنا لابسها حاسس إني عريس".

وأوضح أن الحضارة المصرية تراكم ثقافات عبر العصور، مؤكدًا أن الجلابية ليست مجرد زي ريفي أو صعيدي، بل امتداد لملابس المصريين القدماء.

وقال:"هذه الجلابية بدأت مع الحضارة المصرية القديمة.. المصري يلبس ويستمتع بثقافته. هذه الشابة اللي كان والدها مثقفًا عظيمًا هي بنت العصر، لكن لما قالت الراجل اللي جاي المتحف بالجلابية، أنا احترمت أنه جاي وقاطع، وأرفع له العِمّة والطاقية الشبيكة".

دعا أديب إلى احترام التنوع في المظهر والزي، قائلًا: "فليأتِ إلى المتحف كل أبناء مصر. أنا فخور بمصريتي وبثقافتي، وبالجلابية التي مرت بكل العصور، وكان الزي الرسمي زمان الجلباب وعليه الطربوش، وأنا لو بطربوش كمان هتشوفوا حاجة عظيمة".

وجّه الإعلامي رسالة إلى الشباب المصري، مؤكدًا أن الجلابية ليست رمزًا للبساطة فقط، بل رمز لهوية مصرية أصيلة، وقال:"هذا البلد عنده حضارة وثقافة وعقل وتاريخ. شوفوا العظمة وأنا لابس الجلابية الصعيدي والعصا والشال الصعيدي".

