السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: لازم نستغل أجدادنا أكتر من كده

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو
ads

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن فخره واعتزازه بتغطيته لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن ما تشهده مصر اليوم ليس مجرد افتتاح لمتحف، بل لحظة تاريخية يتحرك فيها الزمن ليعيد للعالم مجد الحضارة المصرية. 

وقال أديب في تغطيته المباشرة: “فخور إني موجود وبغطي افتتاح المتحف المصري الكبير.. والعالم كله بيحتفل بيك النهارده.. النهارده هيتحرك التاريخ”.

 

"بلكونة المتحف".. مشهد يخطف الأنفاس

ووصف عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” التصميم المعماري للمتحف بأنه تحفة عالمية لا مثيل لها، قائلًا: "دي بلكونة المتحف المصري الكبير.. حد عنده زينا؟ بره وجوه فرشتلك!" في إشارة إلى روعة التفاصيل المعمارية والمشهد البانورامي الخلاب الذي يطل على الأهرامات مباشرة، ما يجعل من المتحف أيقونة بصرية وسياحية فريدة في العالم.

"ما تبقاش طموح less".. استثمر هدية أجدادك

وجه أديب رسالة تحفيزية للمصريين، داعيًا إلى الطموح واستغلال الإرث التاريخي الهائل، قائلًا: "ما تبقاش طموح less، واستغل هدية أجدادك.. افتتاح المتحف المصري الكبير مش بس حدث ثقافي، دي بداية عهد جديد للسياحة والهوية المصرية".
وشدد على أن مصر تمتلك كنزًا لا يُقدر بثمن، وأن العالم ينظر إليها اليوم بإعجاب وتقدير لما أنجزته من مشروع ضخم بحجم المتحف المصري الكبير.

 

"مصر تستحق أكتر من 15 مليون سائح"

وانتقد أديب الأرقام الحالية للسياحة في مصر، قائلًا: "إنت مصر.. ماينفعش تبقى 15 مليون سائح! اليونان وتركيا عندهم إيه؟ عاوزهم 30 أو 35 مليون لازم نستغل أجدادنا اكتر من كده مصر دولة سياحية اكتر منها زراعية أو صناعية".
وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يكون نقطة انطلاق جديدة نحو مضاعفة أعداد الزوار، خاصة مع ما يقدمه من تجربة فريدة تضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها مجموعة توت عنخ آمون الكاملة لأول مرة في التاريخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو أديب افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اليونان تركيا مصر

مواد متعلقة

التطوير العقاري: المتحف المصري الكبير يعيد رسم خريطة السياحة ويعزز الاستثمارات

مطارا القاهرة وسفنكس يستقبلان 50 رحلة دولية تقل الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري

مدبولي: حلم المتحف المصري الكبير بدأ منذ 30 عامًا وتحقق بتوجيهات الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم 1-0 أمام برينتفورد بالشوط الأول

بعد أنباء الخيانة، لامين يامال ينفصل رسميا عن نيكي نيكول

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بالخير والسعادة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية