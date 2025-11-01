عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: لازم نستغل أجدادنا أكتر من كده

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن فخره واعتزازه بتغطيته لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن ما تشهده مصر اليوم ليس مجرد افتتاح لمتحف، بل لحظة تاريخية يتحرك فيها الزمن ليعيد للعالم مجد الحضارة المصرية.

وقال أديب في تغطيته المباشرة: “فخور إني موجود وبغطي افتتاح المتحف المصري الكبير.. والعالم كله بيحتفل بيك النهارده.. النهارده هيتحرك التاريخ”.

"بلكونة المتحف".. مشهد يخطف الأنفاس

ووصف عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” التصميم المعماري للمتحف بأنه تحفة عالمية لا مثيل لها، قائلًا: "دي بلكونة المتحف المصري الكبير.. حد عنده زينا؟ بره وجوه فرشتلك!" في إشارة إلى روعة التفاصيل المعمارية والمشهد البانورامي الخلاب الذي يطل على الأهرامات مباشرة، ما يجعل من المتحف أيقونة بصرية وسياحية فريدة في العالم.

"ما تبقاش طموح less".. استثمر هدية أجدادك

وجه أديب رسالة تحفيزية للمصريين، داعيًا إلى الطموح واستغلال الإرث التاريخي الهائل، قائلًا: "ما تبقاش طموح less، واستغل هدية أجدادك.. افتتاح المتحف المصري الكبير مش بس حدث ثقافي، دي بداية عهد جديد للسياحة والهوية المصرية".

وشدد على أن مصر تمتلك كنزًا لا يُقدر بثمن، وأن العالم ينظر إليها اليوم بإعجاب وتقدير لما أنجزته من مشروع ضخم بحجم المتحف المصري الكبير.

"مصر تستحق أكتر من 15 مليون سائح"

وانتقد أديب الأرقام الحالية للسياحة في مصر، قائلًا: "إنت مصر.. ماينفعش تبقى 15 مليون سائح! اليونان وتركيا عندهم إيه؟ عاوزهم 30 أو 35 مليون لازم نستغل أجدادنا اكتر من كده مصر دولة سياحية اكتر منها زراعية أو صناعية".

وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يكون نقطة انطلاق جديدة نحو مضاعفة أعداد الزوار، خاصة مع ما يقدمه من تجربة فريدة تضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها مجموعة توت عنخ آمون الكاملة لأول مرة في التاريخ.

