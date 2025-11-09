لاستقبال ٤ ملايين ناخب، الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد قبل انطلاق انتخابات النواب

18 حجم الخط

أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعداداتها الكاملة لاستقبال انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك في إطار الحرص على توفير المناخ الملائم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر أمام المواطنين.

وأوضح الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، أن العملية الانتخابية ستُجرى من خلال ٥ دوائر تضم ٥ لجان عامة و٣١٦ مقرًا انتخابيًا و٥٥٨ لجنة فرعية، بإجمالي ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا لهم حق التصويت.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بتجهيز اللجان العامة والفرعية ورفع كفاءة الطرق والإنارة العامة بمحيطها، مع إزالة كافة الإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة بمحيط المقار الانتخابية.

وأكد محافظ الإسكندرية على تشكيل غرف عمليات داخل الأحياء لمتابعة سير الاستعدادات على مدار الساعة، وربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لمتابعة أي مطالب إدارية أو طارئة خلال فترة الانتخابات، مع التوجيه برفع درجة الاستعداد بشركة الكهرباء والتأكد من جاهزية وحدات الديزل المتنقلة كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي طارئ، إلى جانب توفير مولدات كهرباء داخل المقار الرئيسية للجان العامة.

كما تم التنسيق مع فرق الطوارئ والإنارة العامة لرفع كفاءة الإضاءة الداخلية والخارجية باللجان الانتخابية.

وفي إطار الحرص على راحة المواطنين، وجّه المحافظ بتوفير أماكن للاستراحة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب كراسٍ متحركة لتسهيل تحركهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الانتخابي.

