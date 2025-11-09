الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تلتقي المرضى بمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة بالأقصر

مايا مرسي وزيرة التضامن،
مايا مرسي وزيرة التضامن، فيتو
18 حجم الخط

استهلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد بتفقد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة، حيث رافقها خلال الزيارة الدكتور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور أروقة المستشفي، الذي يعتبر أحد المستشفيات الرائدة فى تقديم خدمة طبية شاملة في علاج السرطان في مصر، وصمم لتقديم أفضل الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والراحة للمرضى.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء المرضى المترددين على المستشفى واستمعت لآرائهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم من قبل المستشفي، والاطمئنان كذلك على توافر كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات المقدمة داخل المستشفى الذي يستخدم نهجًا متطورًا في تقديم الرعاية للمرضى من خلال أحدث الخدمات الطبية وأحدث التقنيات المعروفة فى مجال تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من الأورام غير الحميدة.

هذا وقد رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي،  هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر

مواد متعلقة

التضامن الاجتماعي تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الأب القدوة

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

ماسك: روبوت "أوبتيموس" سيحقق وفرة اقتصادية عالمية ويقضي على الفقر

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

رقص واحتفالات، أجواء مميزة قبل مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

المزيد
الجريدة الرسمية