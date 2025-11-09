الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة المتحف المصري الكبير تكشف وسائل وطرق حجز تذاكر دخول قاعات العرض

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو
 أكدت هيئة المتحف المصري الكبير أن شبابيك تذاكر المتحف المصري الكبير متاحة اليوم أمام الزائرين، فضلا عن إتاحة حجز تذاكر الدخول من خلال الموقع الإلكتروني للمتحف.
 

حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 

أوضحت هيئة المتحف المصري أن التعامل مع الزائرين من خلال شبابيك المتحف المصري الكبير سيكون باستخدام كروت الائتمان البنكية، مشيرا إلى أن المتحف لا يتعامل بأي شكل من الأشكال مع العملات النقدية في حجز تذاكر الدخول.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أبرز المحظورات خلال زيارة المتحف، مؤكدًا أن استخدام الفلاش أثناء التصوير ممنوع تمامًا داخل القاعات حفاظًا على المقتنيات الأثرية.
وأوضح أن التصوير بالموبايل مسموح في جميع القاعات، باستثناء قاعة توت عنخ آمون التي تضم القطع الأثرية الأكثر حساسية، مضيفًا: “التصوير عند قناع الملك توت مسموح بالموبايل فقط، لكن ممنوع بالكاميرات الاحترافية”.

تصاريح خاصة لتصوير الأفلام والمواد الوثائقية

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر قناة “النهار”، حول كيفية ضبط هذه القواعد، أوضح "غنيم" أن هناك عددًا كبيرًا من رجال الأمن المدربين لمراقبة تطبيق التعليمات.
وأضاف: “الكاميرات الاحترافية التي تُستخدم لتصوير الأفلام أو الوثائقيات يتم منعها من البداية، لأنها تحتاج لتصريح خاص مسبق من إدارة المتحف”.

آداب الزيارة: ممنوع اللمس أو التدخين داخل القاعات

وحول السلوكيات غير اللائقة التي قد تصدر من بعض الزوار، قال الرئيس التنفيذي لـ المتحف الكبير إن هناك تعليمات واضحة وآداب زيارة معلنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بها من قبل المصريين والأجانب على حد سواء.
وأشار إلى أن لمس القطع الأثرية ممنوع تمامًا داخل جميع القاعات، إلقاء القمامة يجب أن يكون في الأماكن المخصصة، التدخين مسموح فقط في المناطق المحددة خارج القاعات.

توعية مستمرة للحفاظ على التراث المصري

وأكد الدكتور غنيم أن إدارة المتحف تعمل على توعية الزوار بشكل دائم، خاصة الأطفال والوفود الأجنبية، مضيفًا: “نحتاج توعية أكبر من الجميع… المصريين والأجانب، لأن الهدف هو الحفاظ على آثارنا التي تمثل هوية مصر أمام العالم”.

