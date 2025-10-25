وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، خاصة فيما يخص إدارة الأسر البديلة الكافلة بديوان عام الوزارة.

إجراءات تسليم الأطفال للأسر مركزيا

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء عدد من الأسر البديلة الكافلة، وشهدت إجراءات تسليم الأطفال للأسر مركزيًا بديوان عام الوزارة من خلال لجنة تنعقد أسبوعيًا مُشكلة من مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، ومسئولي إدارة الأسر البديلة الكافلة بالوزارة، واخصائي الأسرة البديلة بالمديرية التي تقيم بها الأسرة الكافلة، ومفوض عن مركز الكفالة، أو دار الرعاية التي تم اختيار الطفل منها فضلا عن الأسرة الكافلة.





ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو حوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة، والتوسع في تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة لتنفيذ رؤية الوزارة حول التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية.

تسليم عدد 14 طفلا لأسر بديلة كافلة

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة مركزيًا، حيث تم تسليم عدد 14 طفلا لأسر بديلة كافلة بمديريات " القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفرالشيخ وسوهاج والاقصر والسويس ودمياط"،وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية واستيفاء الأسر الكافلة كافة الإجراءات الخاصة بالكفالة.





وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تم العمل على تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال، موضحة أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقا لمصلحتهم الفضلى.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر تشهد تطورًا واسعًا، حيث قامت الوزارة بتسليم عدد 497 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى الآن، ويبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12159 طفلا وطفلة بعدد 11909 أسرة.

