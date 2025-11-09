الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
18 حجم الخط

هدمت قوات الاحتلال اليوم الأحد، منزلا في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

 

تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، أمس السبت، سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت المواطنين وممتلكاتهم، وأسفرت عن إصابات واعتداءات وعمليات اقتحام واحتجاز في مناطق متفرقة، وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

 

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

 

أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين

في سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية قوات الاحتلال الاحتلال اعتداءات الاحتلال الأمم المتحدة

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا شمال الضفة الغربية

تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

نائب الرئيس الأمريكي: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية بدا سخيفا وشعرت بالإهانة

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

السوق السعودي يواصل الهبوط مع تراجع زخم النتائج المالية وضبابية المشهد

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads