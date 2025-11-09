رئيس صرف الإسكندرية يتابع أعمال التطهير بلجان انتخابات النواب

18 حجم الخط

أكد المهندس "سامي قنديل" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن أعمال التطهير المستمرة بجميع المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها بمختلف أحياء المحافظة.

وأوضح، أن هذا ياتى حرصًا على الحفاظ على النظافة العامة وتهيئة بيئة آمنة للناخبين والعاملين.

وأشار "قنديل" إلى أن فرق الطوارئ والمتابعة الميدانية تواصل أعمالها على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية المواقع قبل انطلاق العملية الإنتخابية

