الأحد 09 نوفمبر 2025
عصام كامل

محافظات

رئيس صرف الإسكندرية يتابع أعمال التطهير بلجان انتخابات النواب

رئيس صرف الإسكندرية
رئيس صرف الإسكندرية
أكد المهندس "سامي قنديل" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن أعمال التطهير المستمرة بجميع المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها بمختلف أحياء المحافظة. 

محمد عبده يتأهل لنصف نهائي الجودو في دورة التضامن الإسلامي

شولتش يشيد بالقطار فيلارو: يبرز أهمية دور 1600 شركة ألمانية بمصر

وأوضح، أن هذا ياتى  حرصًا على الحفاظ على النظافة العامة وتهيئة بيئة آمنة للناخبين والعاملين.

وأشار "قنديل" إلى أن فرق الطوارئ والمتابعة الميدانية تواصل أعمالها على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية المواقع قبل انطلاق العملية الإنتخابية 

