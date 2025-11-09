بدء تسليم أراضي "إسكان متوسط" بالفيوم الجديدة للفائزين الأحد المقبل

18 حجم الخط

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية "إسكان متوسط" التي تم إجراء الحجز الإلكتروني لها للفائزين بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 16 /11 /2025، وحتى يوم الخميس الموافق 4 /12 /2025، وفقًا للمواعيد المقررة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: "نعمل على توفير الأراضي المتنوعة في مختلف المناطق لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

وبدوره أوضح المهندس شريف عبد البديع – رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة والمشرف على مدينة الفشن الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة الامتداد الغربي الـ17.5 فدان بمدينة الفيوم من 1: 10، يوم الأحد 16/11/2025، والقطع من 11: 20، يوم الإثنين 17/11/2025، والقطع من 21: 30، يوم الثلاثاء 18/11/2025، والقطع من 31: 40، يوم الأربعاء 19/11/2025، والقطع من 41: 50، يوم الخميس 20/11/2025.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 51: 60، يوم الأحد 23/11/2025، والقطع من 61: 70، يوم الإثنين 24/11/2025، والقطع من 71: 80، يوم الثلاثاء 25/11/2025، والقطع من 81: 90، يوم الأربعاء 26/11/2025، والقطع من 91: 100، يوم الخميس 27/11/2025، وتخصيص الأيام من الأحد 30/11/2025: الخميس 4/12/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

