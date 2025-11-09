الأحد 09 نوفمبر 2025
شولتش يشيد بالقطار فيلارو: يبرز أهمية دور 1600 شركة ألمانية بمصر

سفير ألمانيا بالقاهرة،
سفير ألمانيا بالقاهرة، فيتو
صرح اليوم السفير الألماني يورجن شولتس، خلال معرض TransMEA 2025، والذي كشفت فيه شركة Siemens Mobility عن القطار فيلارو عالي السرعة لأول مرة في مصر.

 وأوضح السفير الألماني في القاهرة أنه مشروع مهم أيضًا لألمانيا: فهو مثال رائع على  التكنولوجيا الألمانية، وأكبر مشروع أجنبي لشركة ألمانية على مستوى العالمي، كما أنه مثال واضح على الدور الإيجابي الذي تلعبه أكثر من 1600 شركة ألمانية في مصر.

واختتم السفير الألماني في القاهرة أنه من المتوقع أن يلعب القطار دورا محوريا في شبكة السكك الحديدية الجديدة التي تمتد على أكثر من ٢٠٠٠ كم، وتربط أكثر من ٦٠ محطة في جميع أنحاء البلاد.

السفير الألماني في القاهرة السفير الألمانى يورجن شولتس التكنولوجيا الألمانية معرض TransMEA 2025 القطار فيلارو عالي السرعة

