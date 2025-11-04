السفير الألماني خلال لقاء مع محافظ شمال سيناء: نقدر جهود مصر لضمان دخول مساعدات غزة

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء السفير الألماني في القاهرة، يورجن شولتس، بعد وصوله مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لبحث الجهود الإنسانية والدعم الألماني المقدم لسكان قطاع غزة في ضوء وقف إطلاق النار.



محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الألماني بالقاهرة

وخلال اللقاء، أعرب السفير شولتس عن تقدير بلاده لجهود مصر ودورها المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا استمرار التزام ألمانيا بدعم سكان غزة في مجالات الغذاء والدواء والإعمار.





وأشار إلى أن الحكومة الألمانية خصصت مؤخرًا 29.3 مليون يورو إضافية لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني، فضلًا عن تقديم مساعدات تجاوزت 374 مليون يورو منذ أكتوبر 2023،خصص معظمها لقطاع غزة.





وأوضح السفير أن ألمانيا قدمت لمصر مساعدات طبية بقيمة 3.1 مليون يورو لعلاج المصابين القادمين من غزة، كما تدعم عددًا من المبادرات الإنسانية المحلية، من بينها مشروع لرعاية الأطفال الجرحى بالتعاون مع جمعيات غير حكومية.





وأكد شولتس أن بلاده ستشارك إلى جانب مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده قريبًا، مشددًا على أهمية تيسير وصول المساعدات إلى القطاع ودعم الجهود الدولية لتحقيق سلام دائم واستقرار في المنطقة.

