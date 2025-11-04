الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السفير الألماني خلال لقاء مع محافظ شمال سيناء: نقدر جهود مصر لضمان دخول مساعدات غزة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء خلال اللقاء

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء السفير الألماني في القاهرة، يورجن شولتس، بعد وصوله مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لبحث الجهود الإنسانية والدعم الألماني المقدم لسكان قطاع غزة في ضوء وقف إطلاق النار. 


محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الألماني بالقاهرة 

 

وخلال اللقاء، أعرب السفير شولتس عن تقدير بلاده لجهود مصر ودورها المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا استمرار التزام ألمانيا بدعم سكان غزة في مجالات الغذاء والدواء والإعمار.


 

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية خصصت مؤخرًا 29.3 مليون يورو إضافية لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني، فضلًا عن تقديم مساعدات تجاوزت 374 مليون يورو منذ أكتوبر 2023،خصص معظمها لقطاع غزة.


 

 

وأوضح السفير أن ألمانيا قدمت لمصر مساعدات طبية بقيمة 3.1 مليون يورو لعلاج المصابين القادمين من غزة، كما تدعم عددًا من المبادرات الإنسانية المحلية، من بينها مشروع لرعاية الأطفال الجرحى بالتعاون مع جمعيات غير حكومية.


 

أوقاف شمال سيناء تعقد 213 ندوة علمية بعنوان "توقير الكبير خلق إسلامي أصيل"

أماكن شاشات عرض حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بجنوب سيناء

وأكد شولتس أن بلاده ستشارك إلى جانب مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده قريبًا، مشددًا على أهمية تيسير وصول المساعدات إلى القطاع ودعم الجهود الدولية لتحقيق سلام دائم واستقرار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفير الألماني في القاهرة السفير الالماني بالقاهرة المساعدات الانسانية دخول المساعدات الإنسانية شمال سيناء سكان قطاع غزة محافظ شمال سيناء محافظة شمال سيناء

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

المبنى تفحم بالكامل، حريق هائل يلتهم "مول شهير" في مدينة العبور (فيديو)

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الرمان والتين يبدأ مرحلة "المصالحة" مع المصريين

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية