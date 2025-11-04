السفير الألماني يزور مستشفى العريش ويوزع الهدايا على الأطفال الفلسطينيين المصابين

زار السفير الألماني في القاهرة يورجن شولتس، مستشفى العريش العام، ووزع الهدايا على الأطفال الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج، وذلك في حضور اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، الدكتور عمرو عادل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

السفير الألماني يزور مستشفى العريش

جاء هذا خلال زيارة السفير الألماني إلى مستشفى العريش العام، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، والذي تفقد خلالها عددا من أقسام المستشفى، بجانب زيارة الجرحي والمرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، والاستماع إلى الجهود المبذولة من الفريق الطبي تجاه الفلسطينيين.

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الألماني بالقاهرة

وكان اللواء خالد مجاور، استقبل السفير الألماني في القاهرة، يورجن شولتس، بعد وصوله مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لبحث الجهود الإنسانية والدعم الألماني المقدم لسكان قطاع غزة في ضوء وقف إطلاق النار.

وخلال اللقاء، أعرب السفير شولتس عن تقدير بلاده لجهود مصر ودورها المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا استمرار التزام ألمانيا بدعم سكان غزة في مجالات الغذاء والدواء والإعمار.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية خصصت مؤخرا 29.3 مليون يورو إضافية لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني، فضلا عن تقديم مساعدات تجاوزت 374 مليون يورو منذ أكتوبر 2023، خصص معظمها لقطاع غزة.

