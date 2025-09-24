تأجيل ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع "شغلني" إلى 29 أكتوبر

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن تأجيل موعد انعقاد الملتقى الأول للتوظيف المخصص لأسر الصحفيين بالتعاون مع شركة "شغلني"، ليقام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 29 و30 أكتوبر 2025، بدلًا من الموعد السابق المحدد في سبتمبر.

وأكدت اللجنة أن كافة الوظائف المتاحة وتفاصيلها وأسماء الشركات المشاركة سيتم الإعلان عنها بوقت كافٍ قبل بدء الملتقى، بما يضمن الشفافية الكاملة وإتاحة الفرصة أمام أبناء وأسر الصحفيين للاستعداد والمشاركة الفعالة.

ويقام الملتقى لأول مرة داخل مقر النقابة، ليكون خطوة عملية تستهدف خدمة أسر الصحفيين، ودعمهم اجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفير فرص عمل مباشرة لأبنائهم وزوجاتهم وأزواجهم، من خلال مقابلات مهنية تتم داخل أروقة النقابة مع مسؤولي التوظيف في كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري.

وكانت نقابة الصحفيين قد وقّعت في أغسطس الماضي بروتوكول تعاون مع منصة "شغلني" لتنظيم هذا الملتقى، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة "شغلني".

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص النقابة على توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية، ليكون هذا الحدث نموذجًا جديدًا من الخدمات النوعية التي تسعى النقابة إلى تقديمها لأعضائها وأسرهم.

