حزب الجبهة يعقد اجتماعا بغرفة العمليات المركزية استعدادًا لانتخابات الداخل

عقد السيد القصير، الأمين العام للحزب، اجتماعًا بغرفة العمليات المركزية لمتابعة الترتيبات النهائية الخاصة بالعملية الانتخابية.

ويأتى ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي يجريها حزب الجبهة الوطنية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025.

التواصل المستمر مع غرف العمليات في المحافظات

تناول الاجتماع آليات المتابعة الميدانية والتواصل المستمر مع غرف العمليات في المحافظات، إلى جانب متابعة جهود الرصد الإعلامي وتنسيق التقارير الخاصة بسير العملية الانتخابية في مختلف المراحل.



وأكد السيد القصير أن الحزب بكامل كوادره في حالة جاهزية تامة لمتابعة العملية الانتخابية، مشددًا على أهمية الدور التنظيمي والإعلامي لضمان مشاركة فاعلة ومشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.

ويأتي هذا الاجتماع استمرارًا لسلسلة الاجتماعات المتتالية التي يعقدها الحزب استعدادًا لانتخابات المصريين في الداخل، والمقرر إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع بدء تصويت المصريين في الخارج في عدد من الدول باختلاف التوقيتات الزمنية.

