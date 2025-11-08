الأحد 09 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

درجات الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الأحد، ويسود طقس  خريفى معتدل مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   20  ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  18 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  27

الإسكندرية:درجة الحرارة: 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13  و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  16 ودرجة الحرارة العظمى 29  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة  الحرارة العظمى30

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة  21  ودرجة الحرارة العظمى 36
 
 

الجريدة الرسمية