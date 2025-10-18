بدء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان بالدوحة

أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت، ببدء المفاوضات بين وفدي طالبان أفغانستان وباكستان بالدوحة.



وفي وقت سابق من اليوم أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية أن وفدا رفيع المستوى من أفغانستان غادر إلى الدوحة، لإجراء محادثات سلام مع باكستان، وذلك بعد أن مددت الدولتان وقف إطلاق نار في أعقاب اشتباكات حدودية عنيفة دارت بينهما.

وأضاف المتحدث في بيان: "كما وعدنا، ستجرى مفاوضات مع الجانب الباكستاني اليوم في الدوحة"، مضيفا أن وفد كابل يقوده وزير الدفاع محمد يعقوب.

وقال 3 مسؤولين حكوميين وأمنيين لرويترز إن وفدا باكستانيا وصل بالفعل إلى العاصمة القطرية الجمعة للمشاركة في المحادثات، ومن المقرر أن ينضم إليه مسؤولون كبار.

ولم تؤكد الحكومة الباكستانية مشاركتها في المحادثات. ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الباكستانيتان على طلبات التعليق.

وذكرت مصادر أن باكستان وأفغانستان مددتا الجمعة هدنة مدتها 48 ساعة طوال مدة محادثات الدوحة، في إطار سعيهما لإنهاء الاشتباكات التي أودت بحياة العشرات وتسببت في إصابة المئات خلال الأسبوع الماضي في أسوأ أعمال عنف بين الدولتين الواقعتين في جنوب آسيا منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابل عام 2021.

واندلعت المعارك البرية العنيفة بين الحليفين السابقين والغارات الجوية الباكستانية عبر حدودهما المتنازع عليها والتي يبلغ طولها 2600 كيلومتر بعد أن طالبت إسلام آباد كابل بكبح جماح المسلحين الذين صعدوا هجماتهم في باكستان، قائلة إنهم ينفذون هجماتهم من ملاذات آمنة في أفغانستان.

