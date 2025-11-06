أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الطماطم والبطاطس وارتفاع الليمون

18 حجم الخط

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

تراوح سعر الطماطم بين 6 جنيهات إلى 11 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 17 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر فاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 9 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 11 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 4 إلى 6 جنيهات. تراوح سعر البسلة من 30 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر السبانخ من 13 إلى 17 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

