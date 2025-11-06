الخميس 06 نوفمبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الطماطم والبطاطس وارتفاع الليمون

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 6 جنيهات إلى 11 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 17 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

  • تراوح سعر فاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 9 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 11 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 4 إلى 6 جنيهات.
  3. تراوح سعر البسلة من 30 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30  إلى 60 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر السبانخ من 13 إلى 17 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

الجريدة الرسمية