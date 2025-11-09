موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي

18 حجم الخط

يحل فريق ليفربول ضيفا أمام نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في قمة الأسبوع الحادي عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول علي ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه المباراة مواجهة خاصة لعشاق كرة القدم المصريين، بين نجم ليفربول، محمد صلاح، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في هجوم ليفربول بمباراة اليوم أمام مانشستر سيتي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، كودي جاكبو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، وليفربول يتواجد في المركز السادس بـ 18 نقطة.

