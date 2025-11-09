الأحد 09 نوفمبر 2025
حوادث

استئناف ربة منزل متهمة بممارسة الأعمال المنافية على حكم حبسها عامين

تقدمت ربة منزل متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذة من ناد صحي مكانا لممارسة نشاطها الإجرامي بالقاهرة الجديدة باستئناف على حكم حبسها عامين.  

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط ربة منزل لإدارتها ناديا صحيا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وتبين عدم تواجدها فيه.


تم تشميع المكان وتحريز ما داخله من أدوات تستخدم في ممارسة النشاط الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ممارسة الاعمال المنافية للاداب القاهرة الجديدة الإدارة العامة لحماية الآداب الشرطة المتخصصة قسم شرطة التجمع الخامس

