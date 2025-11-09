استئناف ربة منزل متهمة بممارسة الأعمال المنافية على حكم حبسها عامين

18 حجم الخط

تقدمت ربة منزل متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذة من ناد صحي مكانا لممارسة نشاطها الإجرامي بالقاهرة الجديدة باستئناف على حكم حبسها عامين.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط ربة منزل لإدارتها ناديا صحيا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وتبين عدم تواجدها فيه.



تم تشميع المكان وتحريز ما داخله من أدوات تستخدم في ممارسة النشاط الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.