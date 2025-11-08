السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس عامين غيابيا لربة منزل بتهمة إدارة ناد صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

محكمة؛ فيتو
محكمة؛ فيتو
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة سيدة غيابيا بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذة من ناد صحي مكانا لممارسة نشاطهما الإجرامي، بالحبس عامين.  

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط ربة منزل لإدارتها ناديا صحيا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وتبين عدم تواجدها فيه

تم تشميع المكان وتحريز ما داخله من ادوات تستخدم في ممارسة النشاط الاجرامي

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

