السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل اندلاع حريق في استوديو خالد يوسف بالمهندسين

خالد يوسف
خالد يوسف
18 حجم الخط

كشف “خالد” ابن شقيق المخرج خالد يوسف ملابسات الحريق الذى اندلع في استوديو المخرج خالد يوسف بمنطقة المهندسين، مؤكدا أن النيران اشتعلت في المطبخ فقط، ولا يوجد خسائر كبيرة.

وأكد في تصريحات لفيتو، أن الاستديو لم تحدث به أى تلفيات، لأن الحريق لم ينتشر خارج المطبخ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مطبخ استوديو المخرج خالد يوسف بمنطقة المهندسين.

 

 

 

 

 

وأوضحت التحريات الأولية أن الحريق كان محدودًا ولم يمتد لباقي أجزاء الاستوديو، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية، وقد باشرت فرق الإطفاء عمليات التبريد والتأكد من عدم وجود أي مخاطر محتملة قبل مغادرة الموقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد يوسف حريق استديو خالد يوسف ابن شقيق خالد يوسف المخرجد خالد يوسف

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الاتحاد والأهلي في الشوط الأول

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية