تفاصيل اندلاع حريق في استوديو خالد يوسف بالمهندسين

18 حجم الخط

كشف “خالد” ابن شقيق المخرج خالد يوسف ملابسات الحريق الذى اندلع في استوديو المخرج خالد يوسف بمنطقة المهندسين، مؤكدا أن النيران اشتعلت في المطبخ فقط، ولا يوجد خسائر كبيرة.

وأكد في تصريحات لفيتو، أن الاستديو لم تحدث به أى تلفيات، لأن الحريق لم ينتشر خارج المطبخ.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مطبخ استوديو المخرج خالد يوسف بمنطقة المهندسين.

وأوضحت التحريات الأولية أن الحريق كان محدودًا ولم يمتد لباقي أجزاء الاستوديو، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية، وقد باشرت فرق الإطفاء عمليات التبريد والتأكد من عدم وجود أي مخاطر محتملة قبل مغادرة الموقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.