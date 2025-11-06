50 دولة تطالب المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة بشأن الفاشر

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 50 دولة طالبت المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة بشأن الفاشر.

الدعم السريع توافق على هدنة لوقف إطلاق النار

وشهدت مدينة الفاشر بولايات شمال دارفور مجازر بحق المدنيين ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بعد سيطرتها على المدينة وانسحاب الجيش السوداني منها.

وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن قوات الدعم السريع أعلنت موافقتها على هدنة إنسانية بـالسودان.

الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن طرح مقترح هدنة لوقف الحرب في السودان لمدة 9 أشهر.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الشعب السوداني لن يهزم ولن يستسلم، مشددا على استمرار الجيش في معركته ضد التمرد حتى تأمين الدولة السودانية بالكامل.

وقال البرهان إن القوات المسلحة ماضية في دحر التمرد، ولن تتراجع عن هدفها في حماية البلاد واستعادة الاستقرار، مضيفا أن المعركة الدائرة الآن هي معركة الشعب السوداني بأكمله وليست معركة الجيش وحده.

وأشار إلى أن ما يحدث في الفاشر والجنينة والجزيرة لن يمر دون حساب، مؤكدا أن الدولة ستثأر للضحايا وتعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.

