الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

50 دولة تطالب المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة بشأن الفاشر

مدينة الفاشر، فيتو
مدينة الفاشر، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 50 دولة طالبت المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة بشأن الفاشر.

الدعم السريع توافق على هدنة لوقف إطلاق النار 

وشهدت مدينة الفاشر بولايات شمال دارفور مجازر بحق المدنيين ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بعد سيطرتها على المدينة وانسحاب الجيش السوداني منها.

وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن قوات الدعم السريع أعلنت موافقتها على هدنة إنسانية بـالسودان.

الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن طرح مقترح هدنة لوقف الحرب في السودان لمدة 9 أشهر. 

ومن جانبه  أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الشعب السوداني لن يهزم ولن يستسلم، مشددا على استمرار الجيش في معركته ضد التمرد حتى تأمين الدولة السودانية بالكامل. 

وقال البرهان إن القوات المسلحة ماضية في دحر التمرد، ولن تتراجع عن هدفها في حماية البلاد واستعادة الاستقرار، مضيفا أن المعركة الدائرة الآن هي معركة الشعب السوداني بأكمله وليست معركة الجيش وحده. 

وأشار إلى أن ما يحدث في الفاشر والجنينة والجزيرة لن يمر دون حساب، مؤكدا أن الدولة ستثأر للضحايا وتعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدعم السريع الفاشر الجيش السوداني

مواد متعلقة

رئيس الوزراء السوداني: الجيش سيحرر مدينة الفاشر وكل مناطق دارفور

تناولوا علف الحيوانات وجلودها، التصنيف الأممي يعلن مجاعة غير مسبوقة في الفاشر وكادوقلي

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

مدير ترميم بالمتحف الكبير يكشف مفاجأة عن درع توت عنخ آمون

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

البلدي ترتفع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحذر طلاب جامعة المنوفية الأهلية من المراهنات الإلكترونية والدارك ويب

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads