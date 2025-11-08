منها الترطيب والأعشاب، طرق علاج الصداع الشديد بالمنزل

18 حجم الخط

تقدم العلاجات الطبيعية والمنزلية خيارات واسعة للتخفيف من آلام الصداع وقد تساعد في الوقاية منه، ويشمل ذلك شرب الماء، واستخدام الكمادات، وتقنيات الاسترخاء، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وغيرها الكثير.

طرق علاج الصداع الشديد من المنزل

1.الماء: يعتبر الترطيب الكافي خط دفاع أول ضد الصداع، إذ يمكن أن يكون الجفاف سبب رئيسي للكثير من حالات الصداع البسيطة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، وتشير الدراسات إلى أن حتى الجفاف الطفيف قد يؤثر على التفكير والوظائف الإدراكية، مما يزيد الشعور بالتوعك سواء بوجود صداع أو بدونه.

لذا، يعد حمل زجاجة ماء وتناول الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الفواكه والشوربات من الطرق الفعالة للحفاظ على الترطيب.

2. الكمادات الباردة: تطبيق كمادة باردة أو كيس ثلج على الرأس أو الرقبة قد يساهم في تضييق الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، مما يوفر راحة مؤقتة من الألم، وقد وجدت بعض الأبحاث أن العلاج بالتبريد مفيد بشكل خاص في تخفيف أعراض الصداع النصفي (الشقيقة).

3. الكمادات الدافئة: في المقابل، قد تساعد الكمادة الدافئة، أو الاستحمام بماء فاتر، في إرخاء العضلات المشدودة وتخفيف الصداع الناتج عن التوتر.

4. التخلص من الضغط على الرأس: في بعض الحالات، قد يكون سبب الصداع جسدي بحت، مثل تسريحة شعر مشدودة (ذيل حصان أو كعكة)، أو قبعة، أو رباط رأس ضاغط، إزالة مصدر الضغط هذا قد يجلب راحة فورية.

5. خفض الإضاءة: يعاني العديد من مصابي الصداع من حساسية تجاه الضوء، لذا، فإن الإضاءة الساطعة في المكتب أو حتى ضوء شاشة الهاتف الذكي قد يزيد الأعراض سوءا، ويمكن أن يساعد الاستراحة في غرفة مظلمة أو خافتة الإضاءة على التعافي.

الأعشاب والمكملات الغذائية

6. شاي الأعشاب: توفر الأعشاب طريقة ممتعة لزيادة الترطيب مع الاستفادة من المركبات الطبيعية المهدئة، على سبيل المثال، قد يساعد شاي الزنجبيل في تخفيف آلام الصداع النصفي والغثيان المصاحب له. وتشمل الأعشاب الأخرى المهدئة النعناع والبابونج واللافندر.

7. الكافيين: قد يساعد تناول مشروب يحتوي على الكافيين (مثل القهوة أو الشاي) في التخفيف من حدة الصداع أحيانا، ويحتوي بعض مسكنات الصداع على الكافيين لتعزيز فعاليتها، حيث يعمل على إرخاء الأوعية الدموية، مما يدعم الدورة الدموية ويخفف التوتر.

8. الزيوت العطرية: استخدام الروائح العطرية لبعض الزيوت الأساسية قد يخفف من الأعراض، وجد أن استنشاق زيت اللافندر لمدة خمس عشرة دقيقة يقلل من شدة الصداع، كما أشار بحث آخر إلى أن زيت النعناع أكثر فعالية من العلاج الوهمي في تخفيف صداع التوتر.

9. المغنيسيوم والفيتامينات: تشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع المزمن أو الصداع النصفي قد يكون لديهم مستويات منخفضة من المغنيسيوم، كما تلعب مجموعة فيتامينات ب، خاصة ب-6 وب-12، دورا في الوقاية من الصداع النصفي وتقليل أعراض الصداع، وقد يساعد فيتامين هـ في تخفيف آلام الصداع النصفي المرتبط بالدورة الشهرية.

أساليب الحياة

10. النوم الجيد: تعتبر اضطرابات النوم من الأسباب الشائعة للصداع، وسواء كان النوم قليل جدا أو كثير جد، أو النوم غير المريح، فإنه قد يتسبب في الصداع أو الصداع النصفي لعدم حصول الجسم على الراحة الكاملة.

11. ممارسة الرياضة: يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على صحة الجسم وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من فرص حدوث الصداع، وقد يساعد النشاط المعتدل والمنتظم، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة لمدة ثلاثين دقيقة يوميا.

12. تدليك نقاط الضغط: قد يساعد تدليك نقاط معينة على تخفيف التوتر في الرأس. يجد الكثيرون راحة في تدليك الصدغين، أو الفك، أو الرقبة. وتشمل المناطق الأخرى التي قد تحمل توترا من العينين أو الرأس المنطقة بين الحاجبين والنقطتين عند قاعدة الحاجبين على جانبي جسر الأنف.

13. تقنيات الاسترخاء: يمكن لتقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق واليوجا والتأمل الموجه والتركيز على إرخاء العضلات أن تساعد في تخفيف أعراض الصداع وتقليل التوتر والقلق.

14. فحص عدم تحمل الطعام: إذا كان الصداع يظهر بعد الوجبات، قد يكون سببه عدم تحمل لبعض الأطعمة، ويمكن تدوين قائمة بالأطعمة المستهلكة يوميا لتحديد وتجنب المحفزات المحتملة.

15. الإقلاع عن تناول الكحول: يعمل الكحول كمدر للبول، مما يزيد من إفراز الماء وقد يؤدي إلى الجفاف الخفيف، الذي يعد سبب شائع لصداع ما بعد شرب الكحول.

16. تجنب الروائح القوية والمواد الكيميائية: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بشكل متكرر، فإن تجنب الروائح القوية مثل العطور أو المواد الكيميائية قد يساعد في الوقاية، حيث يمكن أن تكون محفزًا في دقائق معدودة من التعرض لها.

أنواع الصداع الشائعة

قد يكون العلاج الطبيعي أكثر ملاءمة لنوع معين من الصداع مقارنة بغيره، وتشمل الأنواع الشائعة:

صداع التوتر: الأكثر شيوعا، ويحدث بعد الإجهاد وتوتر العضلات، ويشعر فيه المصاب بوجود رباط ضيق حول منتصف وأعلى الرأس.

صداع الجيوب الأنفية: يتضمن ألمًا خلف العينين والأنف، وشعورا عاما بالاحتقان في الرأس.

الصداع العنقودي: قد يظهر على مدار اليوم، ويسبب ألمًا حادًا وخزيًا في بقعة واحدة من الرأس.

الصداع النصفي: عادة ما يسبب ألما نابضًا خلف العينين يتصاعد وينبض في جميع أنحاء الرأس، مع حساسية شديدة للضوء والحركة.

