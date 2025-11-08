خبير اقتصادي يكشف عن بوابة مصر الذهبية لزيادة حصيلة العملة الصعبة

18 حجم الخط

أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كقوة زراعية عالمية، بفضل المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع مستقبل مصر الزراعي، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي بات يمتلك مفاتيح ذهبية لزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة.

ريادة عالمية في تصدير الموالح والخضروات

وقال إن القطاع الزراعي المصري يحقق أرقامًا غير مسبوقة في التصدير، موضحًا أن:"مصر أصبحت رقم واحد عالميًا في تصدير الموالح والبرتقال، بإجمالي صادرات بلغت نحو مليوني طن، ونسعى للوصول إلى 5 ملايين طن خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناع الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور”: أن مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميًا في تصدير الخضروات المجمدة، إلى جانب صادرات قوية من العنب والبصل الأخضر والبطاطس والبصل، ما يعكس تنوع المحاصيل وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

الانضمام إلى "بريكس" خطوة استراتيجية مؤجلة

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية، أوضح “محمود” أن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" لم يتأخر، لكنه تأثر بالتعقيدات الجيوسياسية الراهنة، قائلًا:"لو كانت مصر أول داعم لـ البريكس، لكانت استفادت بشكل أكبر، لكن الأعضاء الحاليين يواجهون خلافات مع أمريكا تتعلق برفع الرسوم، وهو ما يُستخدم كورقة ضغط سياسية".

وأشار إلى أن هذا التداخل بين السياسة والاقتصاد أدى إلى تباطؤ الزخم، رغم أن مصر تمتلك علاقات تجارية قوية مع دول المجموعة، تصديرًا واستيرادًا، بما يضمن استقرار تدفقات العملة الأجنبية.

خطة سريعة للتحول من التصدير الخام إلى التصنيع الزراعي

وكشف الخبير الاقتصادي عن خطة عمل عاجلة للستة أشهر المقبلة تستهدف التحول من تصدير المحاصيل الخام إلى التصنيع الزراعي عالي القيمة، عبر محورين رئيسيين ضبط الجودة ومكافحة متبقيات المبيدات، إطلاق ثورة في التصنيع الزراعي والغذائي.

وأوضح أن المنتج المصري المصنع يمكن أن يضاعف عوائده من الدولار 3 أضعاف مقارنة بالمنتج الخام، قائلًا:"المنتج الطازج قد يُباع بـ 400 دولار، بينما المصنع يمكن تصديره بـ 1200 دولار".

وأشار إلى أن "الرخصة الذهبية" والمناطق الحرة والصناعية تمثل فرصًا ذهبية لجذب المستثمرين العرب والأجانب والمحليين، خاصة مع البنية التحتية الحديثة وشبكة الطرق التي تربط المصانع بالمناطق اللوجستية والمحافظات.

لجان استشارية لربط الرؤية بالتنفيذ

واختتم “محمود” حديثه بالتأكيد على أهمية تفعيل اللجان الاستشارية الزراعية لتكون الجسر الذي يربط بين خطط التصنيع السريع ومشروعات الدولة القومية، من أجل زيادة العائدات الدولارية وتنمية الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.