شرط استخراج دفتر شيكات على الحساب الجاري في بنك CIB

18 حجم الخط

يبحث عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية استخراج دفتر شيكات من خلال الحساب الجاري الخاص بهم في البنك.

وأوضح مسئولو البنك التجاري إمكانية استخراج دفتر شيكات بشرط وجود حد أدنى 25 ألف جنيه مصري في الحساب الجاري.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك التجاري الدولي عن تفاصيل حسابات التوفير بالجنيه الإسترليني واليورو.

وأوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي أن الحد الأدنى للرصيد لفتح الحساب هو 1,000 ويتم احتساب العائد علي رصيد الإقفال اليومي، ويضاف كل ثلاثة أشهر إلى الحساب.

ولمعرفة العائد المطبق برجاء متابعة اللينك التالي.



ومن جانب آخر قرر البنك التجاري الدولي CIB تطوير خدمات الإنترنت البنكي للعملاء.

وشملت القائمة العديد من الخدمات الجديدة التي تم تحديثها بما يتناسب مع تطلعات عملاء البنك التجاري الدولي CIB.

وتوفر النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل ما يلي:

فتح الحسابات الجديدة لحظيًا.

اختيار أنظمة التقسيط لمدفوعات البطاقات الائتمانية

ودفع الفواتير

وربط الشهادات والودائع

التقديم على القروض وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى إمكانية شراء وبيع صناديق الاستثمار.

كما تتيح المنصة أيضًا تحديث بيانات التواصل، وطلب إصدار دفاتر الشيكات، وخدمات إيقاف واستبدال البطاقات، إلى جانب مجموعة من الوظائف المتقدمة الأخرى. وتنفرد المنصة الإلكترونية للبنك بتقديم خدمة "إدارة الحسابات للعملاء ذوي الصلة"، التي تُمكّن أولياء الأمور من إدارة حسابات ذويهم من القُصَّر بكل سهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.