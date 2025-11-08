السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

هنا جودة تواجه بطلة اليابان في ربع نهائي بطولة فرانكفورت لتنس الطاولة

هنا جودة، فيتو
هنا جودة، فيتو
تخوض هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، مواجهة قوية مساء اليوم السبت، أمام اليابانية ميوا هاريموتو، في ربع نهائي بطولة الأبطال العالمية، المقامة حاليا في مدينة فرانفكورت الألمانية، بمشاركة عدد كبير من اللاعببن واللاعبات.

وكانت هنا جودة قد تأهلت للدور ربع النهائي، بعد الفوز على لاعبة البرازيل المصنفة رقم 17 على العالم، لتحجز مقعدها وسط الكبار في الدور ربع النهائي.

هنا جودة ملكة على عرش أفريقيا

ونصبت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، نفسها ملكة على عرش القارة الأفريقية، بعد السيطرة على كأس القارة السمراء لـ3 أعوام متتالية بلا منافس.

وحصدت هنا جودة مؤخرا لقب وكأس البطولة الأفريقية بتونس، بعد الفوز على زميلتها دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة (4-0).

وفرضت هنا جودة سيطرتها على لقب البطولة الأفريقية للعام الثالث على التوالي، وجاءت النتائج كالتالي:

2023 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-1).

2024 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب مريم الهضيبي بنتيجة (4-3).

2025 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-0).

