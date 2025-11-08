السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وليفربول
مانشستر سيتي وليفربول
18 حجم الخط

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية مساء غدا الأحد إلى ملعب الاتحاد، لمتابعة قمة  مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول 

تقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة،السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1  لنقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول.

يدخل مان سيتي اللقاء وهو في المركز الثاني في الدوري الانجليزي برصيد 19 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق 6 نقاط، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.

ويتسلح كلا الفريقين بدفعة معنوية هائلة بعد تحقيق الريدز فوز ثمين على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فيما فاز السيتي على بوروسيا دورتموند برباعية في نفس الجولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي ضد ليفربول مانشستر سيتي وليفربول مباراة مانشستر سيتي وليفربول مانشستر سيتي أمام ليفربول مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

نجم ليفربول الحالي يصدم محمد صلاح باختيارات أفضل جناح في العالم

الأكثر قراءة

تدشين مبادرة "هنزور معبد الأقصر بالجلابية"، رد صعيدي على الإساءة للزي التراثي

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية