موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية مساء غدا الأحد إلى ملعب الاتحاد، لمتابعة قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

تقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة،السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1 لنقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول.

يدخل مان سيتي اللقاء وهو في المركز الثاني في الدوري الانجليزي برصيد 19 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق 6 نقاط، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.

ويتسلح كلا الفريقين بدفعة معنوية هائلة بعد تحقيق الريدز فوز ثمين على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فيما فاز السيتي على بوروسيا دورتموند برباعية في نفس الجولة.

