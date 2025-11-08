بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

18 حجم الخط

كشف تقرير صحفي ألماني، أن المدافع الدولي إبراهيما كوناتي في طريقه لمغادرة نادي ليفربول الإنجليزي، بعد قضاء 5 سنوات في ملعب أنفيلد حقق فيها عددا من الألقاب كان أبرزها الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

نهاية عقد كوناتي هذا الموسم

ووفقا لما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن انتهاء عقد ابراهيما كوناتي مع ليفربول في يونيو 2026، وعدم فتح المفاوضات حتى الآن من قبل إدارة الريدز، يمثل مؤشرا كبيرا على أن صخرة دفاع المنتخب الفرنسي على أعتاب خوض مغامرة أوروبية جديدة بداية من شهر يوليو 2026، وتحديدا بعد مشاركته المرتقبة في كأس العالم مع فرنسا.

كوناتي على أعتاب الانتقال إلى بايرن ميونخ

وقالت المصادر ذاتها، إن إبراهيما كوناتي (26 عامًا) سينتقل على الأرجح من ليفربول لينضم إلى بايرن ميونيخ الصيف المقبل وفقًا لصحيفة بيلد.

وبدأ بطل الدوري الألماني في مناقشات مع وكلاء اللاعب الفرنسي بشأن صفقة محتملة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصا أن مواطنه دايوت أوباميكانو قد يرحل بدوره عن البايرن.

إبراهيما كوناتي بديل دايوت أوباميكانو في بايرن ميونخ

وتواصل "بيلد"، كشف خفايا الصفقة الكبرى المرتقبة في الفريق البافاري لتقول: "إبراهيما كوناتي قد قد يحل مكان مواطنه دايوت أوباميكانو، لم تتقدم المفاوضات بين المدير الفني للبايرن فينسنت كومباني والاعب الفرنسي بشأن تمديد العقد".

وتشير عدة معلومات إلى أن دايوت أوباميكانو لديه اتفاق شفهي مع ريال مدريد للانضمام للفريق الملكي بداية من موسم 2026 ـ2027.

ومع انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ في يونيو، قد ينضم دايوت أوباميكانو (27 عامًا)، إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو"، فإن المدافع الفرنسي والنادي الملكي لديهما اتفاق أولي للتعاون معًا بدءًا من الموسم المقبل.

وفرضت وضعية أوباميكانو على بايرن ميونخ البدء في مفاوضات سريعة مع إبراهيما كوناتي للانقضاض على الصفقة خصوصا أنه في نهاية عقد وقد لا تكلف صفقة انتقاله الكثير من النفقات للريدز.

وانتقل كوناتي، الذي شارك في 15 مباراة وسجل هدفًا واحدًا في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى ليفربول في صيف 2021 قادما من لايبزيج الألماني، وتحول في وقت وجيز إلى واحد من أبرز ركائز الفريق وأحد نجومه.

