إجراء تحاليل مخدرات مفاجئة لطلاب المدن الجامعية بقناة السويس (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة
 نظّمت إدارة المعامل بالإدارة العامة للخدمات الطبية، بجامعة قناة السويس، حملة تحاليل للكشف عن المخدرات لطلاب وطالبات المدن الجامعية. 

جامعة القناة تنظم قافلة توعوية بالقنطرة غرب الإسماعيلية

رئيس جامعة القناة: نسعى لتوفير بيئة تعليمية متكاملة لذوى الهمم

الهدف من تنظيم حملة تحليل المخدرات

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وضمن جهود الدولة في مكافحة الإدمان وحماية الطلاب، وتأكيدًا على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات لتعزيز بناء شخصية طلابية واعية قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الفعالة في بناء وتنمية المجتمع. 

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

و نُفذت الحملة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة الطبية، وإشراف فني وتنفيذي من الدكتورة منال شعراوي مدير إدارة المعامل والأشعة بالإدارة الطبية، وذلك بالتعاون مع إدارة الأمن بالجامعة بقيادة اللواء مجدي زكريا.

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

شملت الحملة إجراء تحاليل المخدرات العشوائية داخل حرم المدن الجامعية، لجامعة قناة السويس حيث تم إجراء التحاليل لعدد 931 طالبًا بمدينة الطلبة و979 طالبة بمدينة الطالبات، بإجمالي 1910 طلاب وطالبات، تحت إشراف فريق متخصص من إدارة المعامل وبالتنسيق مع إدارة الأمن، مع الالتزام التام بمعايير السرية والدقة في جميع مراحل التحليل.

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن الهدف من الحملة هو التأكد من خلو الطلاب من أي مواد مخدرة، وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام، والحفاظ على بيئة تعليمية خالية من السلوكيات السلبية، بما يساهم في صقل شخصية الطالب ودعمه أكاديميًا وأخلاقيًا.

كما توجه الدكتور محمد عبد النعيم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ التحاليل، ولكل من ساهم في إنجاح الحملة من العاملين والطلاب، مؤكدة استمرارها في تطبيق البرامج التوعوية والإجراءات الوقائية التي تدعم صحة الطلاب وسلامتهم وتضمن بيئة جامعية آمنة ومتكاملة.

فيما أكدت الدكتورة سمر فتحي أهمية هذه الحملات ودورها في حماية المجتمع الجامعي من السلوكيات الضارة، مشيرة إلى أنها تمثل أحد أسس الحفاظ على الهوية المؤسسية وقيم الانضباط داخل الحرم الجامعي.

