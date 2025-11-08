بالأسماء، الداخلية تكشف سر إبعاد سوري وصومالي و3 نيجيريين من مصر

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 250، الصادر اليوم 8 نوفمبر 2025، 3 قرارات مهمة لوزارة الداخلية، بشأن إبعاد صومالي وسوري و3 نيجيريين من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الداخلية رقم 1800 لسنة 2025، بشأن إبعاد أنس محمد أحمد، صومالي الجنسية مواليد 1998، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.



-قرار وزارة الداخلية رقم 1801 لسنة 2025، بشأن إبعاد محمد محمد مازن الحو، سوري الجنسية مواليد 1999، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-قرار وزارة الداخلية رقم 1802 لسنة 2025، بشأن إبعاد 3 مواطنين نيجيريين (أسيف روف بسانيو مواليد 1987، وإبراهيم إبراهيم أمينو مواليد 2004، ورابيو حمزة طاهر مواليد 1986)، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.





