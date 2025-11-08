السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

بالأسماء، الداخلية تكشف سر إبعاد سوري وصومالي و3 نيجيريين من مصر

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو
18 حجم الخط

 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 250، الصادر اليوم 8 نوفمبر 2025، 3 قرارات مهمة لوزارة الداخلية، بشأن إبعاد صومالي وسوري و3 نيجيريين من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 

وجاءت القرارات كالتالي:
-قرار وزارة الداخلية رقم 1800 لسنة 2025، بشأن إبعاد أنس محمد أحمد، صومالي الجنسية مواليد 1998، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.


-قرار وزارة الداخلية رقم 1801 لسنة 2025، بشأن إبعاد محمد محمد مازن الحو، سوري الجنسية مواليد 1999، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 


-قرار وزارة الداخلية رقم 1802 لسنة 2025، بشأن إبعاد 3 مواطنين نيجيريين (أسيف روف بسانيو مواليد 1987، وإبراهيم إبراهيم أمينو مواليد 2004، ورابيو حمزة طاهر مواليد 1986)، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 


 

منها إبعاد وسحب جنسية وتعديلات على تراخيص المخلفات، أهم القرارات الحكومية اليوم بالجريدة الرسمية

بقرارين من وزير الداخلية، إبعاد أردني وتشادي خارج البلاد للصالح العام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية قرارات مهمة لوزارة الداخلية إبعاد أجانب من مصر إبعاد سوريين من مصر سر إبعاد أجانب من مصر قرارات وزارة الداخلية

مواد متعلقة

منها إبعاد وسحب جنسية وتعديلات على تراخيص المخلفات، أهم القرارات الحكومية اليوم بالجريدة الرسمية

بقرارين من وزير الداخلية، إبعاد أردني وتشادي خارج البلاد للصالح العام

الداخلية تقرر إبعاد 4 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية يقرر إبعاد يمني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

المزيد
الجريدة الرسمية