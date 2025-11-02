بقرارين من وزير الداخلية، إبعاد أردني وتشادي خارج البلاد للصالح العام

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارين وزاريين بإبعاد شخصين خارج البلاد، أحدهما يحمل الجنسية الأردنية والآخر يحمل الجنسية التشادية، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم القرارين، وجاء فى القرار الأول الذى حمل رقم 1752 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 16/9/2025 بشأن طلب إبعاد أردني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو عمر سليمان محمد الحمد أردني الجنسية.

وجاء فى القرار الثاني الذى حمل رقم 1753، أنه يبعد خارج البلاد للصالح العام شخص يحمل الجنسية التشادية من مواليد عام 2004.

