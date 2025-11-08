السبت 08 نوفمبر 2025
قائد عسكري، إسرائيل تعلن التعرف على هوية جثمان تسلمته من حماس

جثامين الأسرى الإسرائيليين
جثامين الأسرى الإسرائيليين
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أن رفات الرهينة الذي تسلمته إسرائيل مساء أمس يعود لضابط الصف ليؤور روداف، الذي شغل منصب نائب قائد فريق التدخل السريع في بلدة نير يتسحاق.

ومن جانبه كشف المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية عن استكمال إجراءات التعرف على جثمان ضابط الصف ليؤور رودايف، حيث تم إعادة الجثمان إلى إسرائيل للدفن بعد نقله من القطاع.

ووفقا للمعلومات الواردة، فقد قتل رودايف خلال معركة جرت في بلدة نير يتسحاق في السابع من أكتوبر 2023 مع انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وتم احتجاز جثمانه على يد حركة الجهاد الإسلامي، وكان يعتقد في البداية أن روداف نقل حيا إلى غزة، إلا أنه أعلن لاحقا في مايو 2024 أنه قتل.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه يواصل جهوده لإعادة باقي القتلى الإسرائيليين، مع الالتزام بالاتفاقات المعنية بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن خبراء الطب الشرعي تمكنوا من التعرف على جثمان رهينة آخر أعادته الفصائل الفلسطينية، ليصبح بذلك عدد الجثث المعادة 23 من أصل 28 جثمانًا.

