رسالة تحذير من وليد صلاح الدين لمحمد الشناوي قبل قمة السوبر المصري

وليد صلاح الدين
طالب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي محمد الشناوي قائد الفريق بالتركيز في الملعب وعدم الرد على بعض انتقادات الجماهير لتجنب الدخول في أي مشاحنات  مع جماهير الفريق في الإمارات وتفادي ما حدث عقب مباراة سيراميكا التي شهدت مناوشات بين الشناوي وبعض جماهير الأهلي. 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب على تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المرتقبة غدا في نهائي السوبر المصري.. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع:محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا 

الوسط:مروان عطية وأليو ديانج وزيزو 

الهجوم:تريزيجيه واشرف بن شرقي وجراديشار 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك غدا الأحد، فينهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، غدا، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح

فاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

الجريدة الرسمية