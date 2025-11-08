مكافآت خاصة للاعبي الأهلي حال التتويج بالسوبر المصري

18 حجم الخط

اتفق سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي والقائم بأعمال المشرف العام على الكرة بالنادي، مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، على صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق حال الفوز على الزمالك غدا والتتويج بلقب السوبر المحلي.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك غدا الأحد، فينهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، غدا الأحد، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

