السبت 08 نوفمبر 2025
قرار قضائي جديد ضد خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة تعمل بها بالعجوزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة تعمل بها بالعجوزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة

 البداية كانت بتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغ يفيد سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

 

وكشفت التحقيقات خادمة تعمل بالشقة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطها ومواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت برفع البصمات من الشقة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بإجراء التحريات التكميلية حول الحادث. 
 

 

