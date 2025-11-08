أشعل النيران في نفسه، شاب يحاول إنهاء حياته في ميت غمر بالدقهلية

السبت 08 نوفمبر 2025
 أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على إضرام النيران في جسده محاولا إنهاء حياته في محافظة الدقهلية بسكب البنزين وإشعال النيران في نفسه بجوار موقف الاسكندريه - ميت غمر.

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمحاولة، شاب إنهاء حياته بسكب البنزين وإشعال النيران في نفسه بجوار موقف الإسكندرية - ميت غمر.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ميت غمر وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين قيام أحمد م  18 سنة بسكب بنزين على نفسه وإشعال النيران.  

وجرى نقل المجني عليه لمستشفى ميت غمر المركزي وكشف مصدر طبي أن إضرام النيران بالمجني عليه نتج عنه إصابته بحرق بالساقين اليمني واليسري من الدرجه الأولى  وحروق بالكتفين من الدرجة الثانية. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

