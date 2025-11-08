أشعل النيران في نفسه، شاب يحاول إنهاء حياته في ميت غمر بالدقهلية

18 حجم الخط

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على إضرام النيران في جسده محاولا إنهاء حياته في محافظة الدقهلية بسكب البنزين وإشعال النيران في نفسه بجوار موقف الاسكندريه - ميت غمر.

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمحاولة، شاب إنهاء حياته بسكب البنزين وإشعال النيران في نفسه بجوار موقف الإسكندرية - ميت غمر.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ميت غمر وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين قيام أحمد م 18 سنة بسكب بنزين على نفسه وإشعال النيران.

وجرى نقل المجني عليه لمستشفى ميت غمر المركزي وكشف مصدر طبي أن إضرام النيران بالمجني عليه نتج عنه إصابته بحرق بالساقين اليمني واليسري من الدرجه الأولى وحروق بالكتفين من الدرجة الثانية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.