تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو توثق اندلاع حريق في حي النسيم بالعاصمة السعودية الرياض.

اشتعال النيران بالقرب من مجسم الهرم

وظهر في الفيديوهات المتداولة اشتعال النيران قرب مجسمات الأهرامات الموجودة داخل منطقة مصر المصممة ضمن فعاليات موسم الرياض.

من جانبه، أصدر الدفاع المدني في السعودية بيانا مقتضبا قال خلاله: "الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا محدودًا بحي النسيم، ولا إصابات".

أنغام تتألق بأشهر أغانيها الكلاسيكية في موسم الرياض

في غضون ذلك، انطلق، أمس، حفل النجمة أنغام ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وتألقت أنغام تحت قيادة المايسترو هاني فرحات بباقة من أشهر الكلاسيكية، حيث بدأت الحفل بـ"عمري معاك" وسط حماس كبير، ثم قدمت أغنية حالة خاصة جدا.

وفي نفس السياق، شهد حفل أنغام في موسم الرياض بنسخته السادسة، إقبالًا غير مسبوق، حيث توافد الآلآف على منصة حجز التذاكر لحفل أنغام، وهو ما فاق كافة التوقعات.

