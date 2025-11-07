الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

صورة من المقاطع المتداولة،
صورة من المقاطع المتداولة، فيتو
18 حجم الخط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو توثق اندلاع حريق في حي النسيم بالعاصمة السعودية الرياض.

اشتعال النيران بالقرب من مجسم الهرم

وظهر في الفيديوهات المتداولة اشتعال النيران قرب مجسمات الأهرامات الموجودة داخل منطقة مصر المصممة ضمن فعاليات موسم الرياض.

من جانبه، أصدر الدفاع المدني في السعودية بيانا مقتضبا قال خلاله: "الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا محدودًا بحي النسيم، ولا إصابات".

أنغام تتألق بأشهر أغانيها الكلاسيكية في موسم الرياض

في غضون ذلك، انطلق، أمس، حفل النجمة أنغام ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

 

 

وتألقت أنغام تحت قيادة المايسترو هاني فرحات بباقة من أشهر الكلاسيكية، حيث بدأت الحفل بـ"عمري معاك" وسط حماس كبير، ثم قدمت أغنية حالة خاصة جدا.

 

 

وفي نفس السياق، شهد حفل أنغام في موسم الرياض بنسخته السادسة، إقبالًا غير مسبوق، حيث توافد الآلآف على منصة حجز التذاكر لحفل أنغام، وهو ما فاق كافة التوقعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حي النسيم الرياض السعودية موسم الرياض مجسمات الأهرامات

مواد متعلقة

أنغام تتألق بأشهر أغانيها الكلاسيكية في موسم الرياض (فيديو)

بعد استبعاد المصريين، تركي آل الشيخ عن موسم الرياض: مفتوح للجميع على حسب احتياجنا

بعد تصريحات تركي آل شيخ.. فنانون مصريون يمكنهم المشاركة في موسم الرياض القادم (إنفوجراف)

محمد هنيدي عن قرار استبعاد نجوم مصر من موسم الرياض: قرار دولة واجب الاحترام

الأكثر قراءة

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

محمد سلامة رئيسا لنادي الاتحاد السكندري بالتزكية

أول تعليق من أحمد الكاس بعد تعادل منتخب مصر مع فنزويلا بـ10 لاعبين (فيديو)

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

أنغام: أنا بنت السعودية وعلاقة حب وفن تربطني بشعبها

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

علي مخيمر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ركيزة في تجديد الخطاب الديني

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads