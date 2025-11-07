الجمعة 07 نوفمبر 2025
إصابة 5 أشخاص في حريق سيارة ميكروباص على دائري الوراق

حريق سيارة ميكروباص
حريق سيارة ميكروباص
اندلع حريق في سيارة ميكروباص على الطريق الدائري بالوراق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

 

حريق سيارة ميكروباص أعلى دائري الوراق

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في سيارة ميكروباص على الطريق الدائري بالوراق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وبالفحص تبين تفحم سيارة ميكروباص وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دائرى الوراق حريق سيارة ميكروباص أعلى دائري الوراق حريق سيارة ميكروباص الطريق الدائري بالوراق

