الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

العملات العربية والاجنبيه
العملات العربية والاجنبيه
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك المركزي ، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال ختام حركة تعاملات الأسبوع، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 47.28 جنيه. 

سعر البيع 47.48 جنيه. 

سعر الدولار
الدولار

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 54.45 جنيه.  

سعر البيع 54.62 جنيه. 

سعر اليورو
اليورو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 61.83 جنيه.

سعر البيع 62 جنيه. 

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.60 جنيه. 

سعر البيع 12.64 جنيه. 

سعر الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.87 جنيه. 

سعر البيع 12.91  جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى 

سعر الشراء 153.92 جنيه.

سعر البيع 154.42 جنيه.

الدينار الكويتى 
الدينار الكويتى 

 

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه  مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات، على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه أسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات العربية اسعار العملات اسعار العملات فى البنك المركزى أسعار العملات في البنك البنك المركزى المصرى البنك المركزى البنوك الجنيه الاسترلينى الدرهم الاماراتى الدولار في البنك الدولار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه العملات العربية والأجنبية

مواد متعلقة

تراجع أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم , عيار 18 يسجل هذا الرقم

المتحف المصري الكبير.. استثمار يغير خريطة السياحة بمصر.. خبراء: 45 مليون دولار دخل سنوي متوقع من الزيارات.. وإيرادات غير مباشرة تتخطى الـ200 مليون.. وقدوم 30 مليون سائح بحلول 2028

سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

سعر جرام الفضة فى مصر اليوم الجمعة "آخر تحديث"

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب في الصاغة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

الهلال يقلب الطاولة على النجمة ويفوز 4-2 في الدوري السعودي

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

ارتفاع عدد ضحايا حادث إسماعيل الليثي إلى 5 من أسرة واحدة بالمنيا

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

مفاجأة، لجنة الحكام المصرية علاقتها انتهت بالسوبر بعد نصف النهائي

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى النجدين في قوله تعالى «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى النجدين في قوله تعالى «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

المزيد
الجريدة الرسمية