روبي تكشف عن بوستر أغنيتها الجديدة "حقك عليا"

كشفت النجمة روبي عن بوستر أحدث أغانيها بعنوان "حقك عليا" عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، ومن المقرر طرح الأغنية قريبًا.

وتأتي أغنية "حقك عليا" بعد سلسلة من الجدل الذي صاحب أعمال روبي الأخيرة، كان آخرها أغنية "ثانيتين" التي تعرضت لانتقادات لاذعة عند صدورها، بالإضافة إلى الجدل الذي أُثير بسبب تصريحاتها وهجومها على الفنانة دينا الشربيني.

الفنان كريم محمود عبد العزيز برفقة زوجته آن رفاعي في حفل روبي

ومن ناحية أخرى، يبدو أن ظهور الفنان كريم محمود عبد العزيز برفقة زوجته آن رفاعي في حفل روبي الذي أقيم في الساحل الشمالي في سبتمبر الماضي لم يمر مرور الكرام خاصة أن ظهور الفنان كريم بصحبة زوجته جاء بعد أنباء خلافات بينهما بسبب علاقته بالفنانة دينا الشربيني.

مع انتشار مقطع الفيديو مجددًا عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وجدت الفنانة روبي نفسها في أزمة فجأة، مما دفعها إلى إصدار بيان رسمي.

فقد بدأت القصة بنشر مقطع فيديو قديم، تظهر فيه روبي في إحدى حفلاتها بمنطقة الساحل الشمالي، ومعها زميلتها دينا الشربيني ترقصان معًا على أغنية " قلبي بلاستيك"، أثناء وجود الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي.

وأثار الفيديو الذي انتشر قبل أشهر، ضجة كبرى، إذ تحدث البعض عن خلافات بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته، ثم ظهورهما بعد الصلح في الحفل للمرة الأولى عقب شائعات طلاق.

ابنة كريم محمود عبد العزيز تثير الجدل

كا أثارت كندة، ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز، جدلًا كبيرًا في الساعات الماضية، بعد انتشار “سكرين شوت” يتضمن تعليقًا على لسانها تهاجم فيه الفنانة دينا الشربيني وروبي، بعد انتشار أنباء على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ارتباط والدها بدينا الشربيني.

وبحسب “الإسكرين شوت” المنتشرة والتي تتضمن تعليقًا منسوبًا لابنة كريم محمود عبد العزيز، قالت فيها: “الاثنين دول روبي والتانية دي فستك أنا بكرههم وفيديو بابا وماما ما ينفعش تتجاب سيرتهم في إستوريهات أو على أكونت حد زيهم”، رافضة الزج باسم والدها ووالدتها بالأمر.

وبينما علقت كندة ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز على الفيديو رافضة الزج باسم والدها ووالدتها بالأمر.

بيان رسمي من روبي

الأمر الذي دعا روبي إلى نشر بيان عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" قالت فيه: "تستنكر الفنانة روبي ما نشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها بأي خلافات أسرية خاصة بإحدى الأسر الفنية في مصر كما نشر مؤخرًا".

وأضاف البيان "تحرص الفنانة روبي دائمًا على أن تكون علاقتها طيبة بكل الزملاء في الوسط الفني.. وأنها لم تكن يومًا سببًا في أزمة أو نشوب أي خلافات من أي نوع".

وشدد البيان على أن حسابات روبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تدار من خلال مختصين في السوشيال ميديا، باستثناء حسابها على "انستجرام".

وأكدت أن محتوى تلك الحسابات لا يستهدف أحدًا ولا يشير إلى أي طرف ولا يتسبب في أي أذى لأحد.

