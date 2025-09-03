إنذار لنقيب الموسيقيين يطالبه بالتحقيق مع روبي لهذا السبب

تقدم محام بإنذار رسمي لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، يطالبه بالتحقيق مع المطربة روبي بعد التصريحات التي أطلقتها ترويجا لأغنيه 3 ساعات بحفل الساحل الأخير.

وجاء في الإنذار بأن المغنية روبي أثارت غضب الجماهير بتصريحات غير مسئوله بحفل الساحل الشمالي الأخير عن أغنيه 3 ساعات، وأكدت على مدلول الأغنية الإباحي بشكل مناف للأخلاق بصورة علنية ترتقي إلى التجريم.

وأشار الإنذار بأن تصريحات روبي يجرمها قانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961 بالتحريض على ارتكاب الفجور علنا وفق نص الماده 269و 171عقوبات بالجهر بالتحريض علي الفجور للعامه في محفل عام بلاتميز والعقوبه الحبس والغرامه.

وأضاف أنه طبقا لنص الماده 40 من قانون نقابة المهن الموسيقيةرقم 35 لسنة 1978، بأن النقيب هو الممثل القانوني للنقابة وهو من له سلطه توقيع العقوبات التأديبية التي تُفرض على الأعضاء المخالفين، وتشمل هذه العقوبات الإنذارو اللوم والغرامة، او المنع من مزاولة المهنة مؤقتا او ابديا، بعد التحقيق في المخالفات المنسوبه للمخالف من قبل مجلس التأديب.

وطالب الإنذار باتخاذ كافه إجراءات التحقيق وتوقيع المخالفات التأديبية علي روبي، وإحالة الأمر لجهات التحقيق لمحاسبتها جنائيا عن تلك التصريحات الغير مسئولة، مع التوصيه لنقابة الممثلين بمنع إعطاء روبي تصريح بالتمثيل وفق ما تنتهي اليه التحقيقات بنقابه الموسيقين مع اتخاذ اللازم قانونا.

